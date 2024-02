Słowa bratanicy Tomasza Komendy poruszyły wszystkich na jego pogrzebie. Mężczyzna miał wielkie nadzieje, że wyzdrowieje, jednak los miał inne plany. W dniu pogrzebu pojawiły się tłumy — mistrz ceremonii przeczytał list od jego przyjaciół, a jego bratanica poruszyła wzruszającą przemową.

Kilka tygodni przed śmiercią pytał ''co ja mam zrobić, gdy wyzdrowieję?''

To właśnie dziś odbyła się ceremonia pogrzebowa Tomasza Komendy, który spędził 18 lat więzieniu za przestępstwo, którego nie popełnił. Mężczyzna zmarł w wieku 46 lat po długiej walce z chorobą nowotworową. Na wrocławskim cmentarzu komunalnym przy ul. Kiełczowskiej przybyła nie tylko rodzina i przyjaciele, ale również mieszkańcy miasta, którzy chcieli towarzyszyć mężczyźnie w jego ostatniej drodze. Uroczystości pogrzebowej nie poprowadził ksiądz, a mistrz ceremonii, który w trakcie pogrzebu przeczytał poruszający list od przyjaciół zmarłego.

Był czas, kiedy powiedziałeś ''usiądź, muszę ci coś powiedzieć''. Wiedziałam, że nie będą to dobre wieści. Od tej pory żyłam jedynie twymi wynikami. Cieszę się, że wspólnych chwil, spacerów w otoczeniu twojej rodziny. Twój brat Gerard z rodziną sprawili, że byłeś szczęśliwy, widziałam to w twoich ostatnich dniach. Kocham cię...

Bratanica Tomasza Komendy przygotowała poruszającą przemową podczas ceremonii pogrzebowej swojego wujka. Jako jedyna z rodziny odważyła się zabrać głos podczas uroczystości.

Tomek nigdy nie uważał się za celebrytę. Kilka tygodni przed śmiercią pytał ''co ja mam zrobić, gdy wyzdrowieję?''. To proste — pojedziesz na wakacje. Kochany Tomku, dziękujemy, że mogliśmy tę drogę przejść razem z Tobą. Zostawiłeś kilka nieskończonych spraw, ale my je dokończymy. Prosimy tylko, byś nam stamtąd pomagał. Nie jesteś tam, gdzie byłeś, ale jesteś wszędzie, w naszych sercach.

— powiedziała bratanica Tomasza Komendy jak podaje ''SuperExpess''.