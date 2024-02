Dziś na wrocławskim cmentarzu komunalnym przy ul. Kiełczowskiej odbył się pogrzeb Tomasza Komendy. W ostatniej drodze mężczyzny towarzyszyła mu nie tylko rodzina, ale również wielu mieszkańców miasta. Mistrz ceremonii rozpoczął pogrzeb poruszającą przemową.

W środę, 21 lutego do mediów trafiła smutna informacji o śmierci Tomasza Komendy, po długiej walce z chorobą nowotworową. Mężczyzna spędził 18-lat w więzieniu za przestępstwo, którego nie popełnił. Po wyjściu na wolność mógł rozpocząć nowej życie, ale nie mógł się nacieszyć nim zbyt długo, ponieważ zmarł sześć lat później w wieku 46-lat. W poniedziałek o godzinie 12.00 rozpoczęła się ceremonia pogrzebowa mężczyzny, która odbyła się na cmentarzu przy ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu.

Wszystko się kiedyś zaczyna i wszystko się kiedyś kończy. Człowiek narodził się i żyje dla innych (...) Nawet wiedząc, po co się żyje, rzadko aprobujemy śmierć, jako jego naturalne zakończenie. Życie musi osiągnąć swój kres, ale to ledwie epizod w tym samym momencie przenosimy się do innego świata. Pytanie jest też nie o cel, ale sposób życia. Żyj tak, aby ludzie, wspominając Cię, mówili żeś życia nie zmarnował

— rozpoczął przemowę mistrz ceremonii.