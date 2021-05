Anna i Robert Lewandowscy spacerują na Majorce podczas majówki! Pierwsze takie zdjęcia paparazzi 

W Polsce pogoda na majówkę nie rozpieszcza, ale Anna i Robert Lewandowscy nie mają powodów do narzekań. Wraz z córką, Klarą i Laurą, wybrali się na krótkie wakacje na słoneczną Majorkę. Spędzają tam naprawdę beztroskie chwile, ale to nie oznacza, że mogą uciec od swojej popularności. Na romantycznym spacerze we dwójkę zostali przyłapani przez paparazzi! Jak się relaksowali podczas urlopu?

Anna i Robert Lewandowscy na wakacjach

W czasie pandemii Anna i Robert mają dla siebie znacznie więcej czasu niż wcześniej - mniej obowiązków, pracy, rzadsze wyjazdy służbowe. Ten czas postanawiają wykorzystywać do maksimum, spędzając go razem! W majówkę postanowili uciec na słoneczną wyspę, oczywiście towarzyszyły im córki - Klara i Laura. Ale na romantyczny spacer wzdłuż morza postanowili wybrać się sami - tam też spotkali paparazzi, którzy nie mogli nie sfotografować pary. Czy to popsuło im humor? Zobaczcie poniższe zdjęcia!

Anna i Robert rzadko mają czas tylko dla siebie. Podczas wakacji na Majorce postanowili więc spędzić kilka chwil tylko we dwójkę. Nie zabrakło pamiątkowych zdjęć, uśmiechów, żartów.

GJL/G3 Online/East News

Anna i Robert są słynni na całym świecie! Robert nie miał maseczki, a więc łatwiej było go rozpoznać. Na Majorce rozdał kilka autografów fanom. To najwidoczniej poprawiło mu humor.

GJL/G3 Online/East News

Anna i Robert Lewandowscy wyglądali na typowych turystów. Swoimi stylizacjami nie rzucali się w oczy. Ciężko jednak nie zwrócić uwagi na torbę Anny!

GJL/G3 Online/East News

To jeden z najnowszych modeli Bottega Venetta za ok. 12 tysięcy złotych. Podobny model, ale w zielonym kolorze, ma Jula Wieniawa.

Instagram

Podobają Wam się wakacyjne stylizacje Anny?