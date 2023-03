Antoni Królikowski po wielu kontrowersjach, jakie miały miejsce od czasu jego rozstania z Joanną Opozdą, udzielił szczerego wywiadu dla magazynu Party.pl, gdzie opowiedział o swoim małżeństwie, obecnej sytuacji, walce o opiekę nad synkiem i nie ukrywa, że został bez pracy: Zostałem bez pracy. Wpłynęło to na moją sytuację finansową - powiedział wprost Antoni Królikowski. Okazuje się, że również obecna partnerka Antoniego Królikowskiego musi szukać nowej pracy... Partnerka Antoniego Królikowskiego straciła pracę po aferze z Joanną Opozdą! Antoni Królikowski od czasu rozstania z Joanną Opozdą nie ukrywa, że nie miał łatwo. Kontrowersje związane z kolejnymi szokującymi projektami, wyznanie na temat choroby w programie "Przez Atlantyk" sprawiły, że aktor mówi wprost: Zawiodłem się raczej sam sobą, bo zabrnęło to wszystko za daleko i są rzeczy, których żałuję. (...) Pogubiłem się, ale niekoniecznie trzeba było na mnie od razu rzygać - powiedział Antoni Królikowski w wywiadzie dla "Party". Antoni Królikowski dodaje jednak, że skala hejtu, z jaką przyszło mu się zmierzyć była ogromna i czuł się "momentami jak chłopiec do bicia". Zawirowania w życiu osobistym Antoniego Królikowskiego wpłynęły też na jego życie zawodowe i aktor stracił pracę w dwóch serialach , co miało duży wpływ na jego sytuację finansową: W zasadzie to ją straciłem, bo zostałem usunięty z dwóch seriali Polsatu. Pięć miesięcy dni zdjęciowych zarezerwowanych w kalendarzu zostało nagle zwolnionych i zostałem bez pracy. Wpłynęło to na moją sytuację finansową, ale paradoksalnie dało możliwość zaplanowania dalszych kroków. To nie wszystko! W wywiadzie dla "Party" Antoni Królikowski przyznaje, że planuje realizować nowe projekty, w które będzie zaangażowana jego partnerka....