Antoni K. usłyszał zarzuty. Popularnemu aktorowi grozi do dwóch lat więzienia

W Warszawie 25 czerwca doszło do tragicznego wypadku autobusu linii 186 na trasie S8. Autobus z 40 pasażerami spadł z wiaduktu na wprost na Wisłostradę, zginęła 1 osoba, a kilka nadal jest w stanie ciężkim. Kierowca autobusu również trafił do szpitala, ale jego stan nie zagrażał życiu. Początkowo policja podejrzewała, że mężczyzna zasłabł, ale po badaniach toksykologicznych okazało się, że był pod wpływem amfetaminy . Kierowca autobusu usłyszał już zarzuty spowodowania katastrofy w ruchu lądowym i w szpitalu pilnuje go policja. Jaka kara grozi mężczyźnie? Przyznał się do zarzutów? Jaki wyrok grozi kierowcy autobusu, który spadł z Warszawy? Po otrzymaniu wyników badań na obecność substancji psychoaktywnych prokuratura zdecydowała o charakterze zarzutów, jakie usłyszy kierowca autobusu: Mężczyzna usłyszał m.in. zarzut sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym , w wyniku której doszło do zgonu jednej z pasażerek, a także ciężkich obrażeń u czterech innych osób - poinformowała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Mirosława Chyr. To nie jedyny zarzut, jaki usłyszał kierowca autobusu. Okazuje się, że potwierdziły się informacje o znalezieniu przez funkcjonariuszy woreczka z narkotykami, dlatego mężczyzna usłyszał też zarzut posiadania substancji psychotropowej. Zarzut ten odnosi się do amfetaminy, która została znaleziona w kabinie kierowcy, w kokpicie, pod portfelem z dokumentami kierowcy - dodała prokurator Chyr. Kara za posiadanie narkotyków to maksymalnie 3 lata więzienia. Jeszcze nie wiadomo, czy mężczyzna zażywał narkotyki w trakcie pracy, dopiero trwają ustalenia w tej sprawie: Nie możemy udzielić informacji, czy kierowca zażywał amfetaminę w trakcie jazdy, ponieważ nie dysponujemy jeszcze...