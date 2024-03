Anna Mucha i Kuba Wojewódzki byli dwie dekady temu jedną z najgorętszych par w polskim showbiznesie i choć ich związek jest już przeszłością, aktorka i dziennikarz nadal wracają wspomnieniami do tego okresu. 19 marca Mucha gościła w show Wojewódzkiego, gdzie nie mogło obyć się bez osobistych "wycieczek"! Aktorka zdradziła intymne kulisy ich rozstania.

Reklama

To jest dopiero szczyt bezczelności - zaczęła Mucha.

Mucha o rozstaniu z Wojewódzkim. Tak szczerze jeszcze nie było?

Gdyby przygotować listę najgorętszych par w polskim showbiznesie od początku tego stulecia, istnieje duża szansa na to, że to właśnie Anna Mucha i Kuba Wojewódzki uplasowaliby się wysoko w tym rankingu! Choć ich miłość nie przetrwała próby czasu, zapisała się w pamięci wielu fanów, a para nadal darzy się sporą dawką sentymentu. Dawne niesnaski nie przeszkodziły Annie Musze w tym, by pojawić się na kanapie dla gości w programie Wojewódzkiego.

We wtorkowym odcinku sporo emocji wzbudził Michał Szpak, który zaskoczył nietypową kreacją, ale show skradła też Anna Mucha - w rozmowie Kuby Wojewódzkiego z aktorką nie brakowało "smaczków", które błyskawicznie zauważyli fani! Anna Mucha opowiedziała o tym, co działo się po rozstaniu pary.

Ja nie wiem, czy ja wam kiedyś o tym opowiadałam. To jest dopiero szczyt bezczelności - rozpoczęła aktorka.

mat. promocyjne X-News

Następnie Anna Mucha pokusiła się o zdradzenie szczegółów całej sprawy:

Czy wy sobie wyobrażacie, że jak się rozstaliśmy, to ja się przeniosłam parę ulic dalej, do innej części Warszawy i Kuba wykupił bilbord naprzeciwko mojego mieszkania nowego z olbrzymią okładką ''Playboya'' w tym czasie, w otoczeniu innych dziewcząt. Za każdym razem, jak wychodziłam z mieszkania... Dlatego się potem przeniosłam do Nowego Jorku - powiedziała Mucha.

Jak na to zareagował Wojewódzki? Prezenter nie dał się zbić z tropu i błyskawicznie odpowiedział na "zarzut" byłej partnerki:

Zobacz także

To nie jest prawda, ale bilbord drogo mnie kosztował - odpowiedział Wojewódzki.

Następnie prowadzący show przyznał, że jego była ukochana "non stop wyciąga brudy" i opowiada o zakończeniu ich związku. Jak możemy się domyślać, był to ironiczny komentarz - wpisujący się w styl wypowiedzi prezentera.

mat. promocyjne X-News

Wygląda na to, że zakończenie relacji Anny Muchy i Kuby Wojewódzkiego nie było dla pary łatwe i bezbolesne. Na szczęście dziś ta dwójka nie ma problemu ze spojrzeniem sobie w oczy, a ich rozmowę widzowie z pewnością zapamiętają na długo!

Zaskoczyło Was takie wyznanie po latach?

Reklama

Zobacz także: Anna Mucha nie wytrzymała. Odpowiedziała internautom. Chodzi o jej wygląd: "Jakie to smutne"

mat. promocyjne X-News