Dziś Anna Mucha jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek. Słynie z ciętego języka, znakomitego poczucia humoru i kontrowersyjnych wypowiedzi. O tym ostatnim mogli się niedawno przekonać uczestnicy "Dance, Dance, Dance". Niedawno Anna świętowała 30-lecie swojej pracy zawodowej. Z tej okazji podzieliła się ze swoimi fanami historiami z początku kariery.

Jak to się zaczęło? Sama Ania nie wiedziała, że ten konkretny dzień odmieni jej życie! Koniecznie musicie poznać tę niezwykłą historię.

Kariera Anny Muchy rozpoczęła się, kiedy miała zaledwie 10 lat. Wtedy udało jej się zdobyć rolę w filmie Andrzeja Wajdy pt. "Korczak". Wczoraj minęło 30 lat od premiery produkcji, a aktorka postanowiła wrócić wspomnieniami do dnia castingu, który na zawsze odmienił jej życie. Castingu, w którym w zamyśle nie miała nawet zamiaru wziąć udziału.

30 lat (i trochę) odkąd zmieniło się moje życie... Nie żyje przeszłością, nie wspominam... ale obiecałam Wam, że z okazji 30-lecia trochę pogrzebię w swojej pamięci... A było to tak: na przesłuchanie (casting) do Wajdy miał jechać mój przyjaciel, ja miałam tylko towarzyszyć, popatrzeć cyt. „jak wygląda wielki świat od kulis”. Trochę przypadkiem wzięłam udział... wygrałam role dziewczynki numer naście, jako tło, wypełnienie Domu Korczaka. Pamiętam jak pierwszego dnia na planie Dziewczynka nr 1 dostała zadanie aktorskie, którego wykonania natychmiast odmówiła, popłakała się i zrezygnowała. wtedy niewiele się zastanawiając podeszłam do takiego poważnego pana, który był w centrum wszystkich wydarzeń i sięgając za jego rękaw powiedziałam: „Jak ona nie chce to ja mogę to zrobić”. Pan powiedział charakterystycznym tonem „noo dziewczynko, to zagraj mi to...!” a później spytał jak się nazywam: „Ania Mucha proszę Pana” i tak zostałam... „Muszką”