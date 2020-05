Seksowna Anna Mucha w czerwieni świętowała 30-lecie pracy w "Pytaniu na śniadanie"! Miała ważny apel! 

Choć kilka dni temu Anna Mucha świętowała swoje 40. urodziny, to w tym roku może poszczycić się 30-leciem pracy artystycznej! Dokładnie w 1990 roku Anna zadebiutowała w filmie Andrzeja Wajdy "Korczak". Tak zaczęła się jej wielka kariera w show-biznesie. Do dziś Mucha jest jedną z najpopularniejszych gwiazd w Polsce i wszędzie, gdzie się pojawia, wzbudza ogromne zainteresowanie.

Anna Mucha w okazji 30-lecia pracy pojawiła się dziś w studiu "Pytania na śniadanie", gdzie opowiadała o początkach kariery, pracy m.in. ze Stevenem Spielbergiem na planie filmu "Lista Schindlera" oraz innych rolach, które przyniosły jej ogromną sławę. Anna z okazji jubileuszu otrzymała kwiaty oraz zaśpiewał dla niej włoski artysta (Włochy to jeden z ulubionych krajów aktorki).

Ponadto - Mucha zaapelowała do wszystkich, żeby wspierali artystów w tak trudnym czasie, i nie oddawali biletów na zakupione sztuki i spektakle.

Mamy bardzo trudny czas, my artyści, dlatego bardzo bym prosiła państwa, żebyście wstrzymali i nie zwracali biletów, bo dla nas jest to bardzo ważne, żeby jak najszybciej do państwa wrócić i żebyśmy my wszyscy, nie mówię o sobie, mówię o ekipie technicznej, o kolegach, którzy pomagają nam realizować spektakle, żebyśmy jak najszybciej mogliśmy do Was wrócić.