Angelika i Łukasz Trochonowiczowie tworzą jedną z popularniejszych par w polskim internecie. Fani z przejęciem obserwowali rozwój ich związku - od początkowej fazy, przez narodziny córeczki Charlotte, zaręczyny, ślub, aż do narodzin synka Franco. Od momentu przyjścia na świat chłopca Andziaks i Luka znacząco ograniczyli swoją aktywność w mediach społecznościowych. Czy niebawem się to zmieni?

Andziaks i Luka znów zostali rodzicami!

7 stycznia Andziaks i Luka poinformowali, że zostali rodzicami po raz drugi. Na świat w jednym z warszawskich szpitali przyszedł chłopiec, którego imię długo było owiane tajemnicą. W końcu jednak dowiedzieliśmy się, że podobnie jak siostra Charlotte, maluch otrzymał równie oryginalne imię - Franco!

Andziaks poinformowała o drugiej ciąży pod koniec czerwca 2025 roku, a pod koniec sierpnia razem z Luką zorganizowali imprezę „Gender reveal”, podczas której wyszło na jaw, że tym razem do rodziny dołączy chłopiec. Jak sami przyznali, długo starali się o kolejnego potomka, a czas ten dostarczył im wiele stresu i bólu. Na szczęście w końcu udało im się spełnić największe marzenie.

Niedługo po porodzie głośno zrobiło się też o prezentach, jakie Andziaks otrzymała od męża. Luka wręczył bowiem ukochanej tzw. "push prezent", w skład którego wchodziły aż dwie torebki marki Dior, których łączna wartość szacowana jest na kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Luka podzielił się nowiną

Choć od czasu narodzin drugiego dziecka Andziaks i Luka zdążyli już chociażby udać się na wakacje do Dubaju, ich aktywność w mediach społecznościowych znacząco zmalała. Fani niecierpliwie wyczekują kolejnych filmów na YouTube, które przez ostatnie tygodnie pojawiały się z mniejszą intensywnością.

Łukasz Trochonowicz już teraz zapowiedział jednak, że w kwietniu wreszcie się do zmieni. Ogłosił oficjalnie, że wraz z nadejściem nowego miesiąca zamierza wrócić do regularności!

Kwiecień to miesiąc vlogów jak coś. Koniec zimowania

Ilość serduszek zostawiona pod opublikowaną na kanale nadawczym wiadomością, jasno daje znać, że fani już nie mogą się doczekać.

