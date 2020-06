Tak Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dba o formę męża! "W końcu może mnie męczyć"

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to sportowa dusza! Wygląda na to, że pasją do sportu chce zarazić również Wojtka, który właśnie pochwalił się zdjęciami ze wspólnego biegania. Chłopak zaopatrzył się nawet w nowy dres i jak przyznał, teraz Agnieszka "może już go męczyć"! Wojtek nawiązał też do pewnej sytuacji, którą mogliśmy zaobserwować w programie. Zobaczcie!

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" chce zarazić swojego męża pasją do sportu?

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nawet po zakończeniu programu, zyskują kolejnych fanów! Urocza para założyła nawet kanał na platformie Youtube "Życie od pierwszego wejrzenia", dzięki czemu będziemy mogli na bieżąco śledzić ich dalsze losy. Wygląda na to, że udział w eksperymencie dał im nie tylko miłość, ale także popularność. Tysiące fanów bardzo chce wiedzieć, jak układa im się życie i jakie mają plany na przyszłość.

Najnowsze zdjęcie Wojtka, które wstawił na swój Instagram wskazuje na to, że Agnieszka postanowiła zadbać o jego formę. Jak wiadomo żona Wojtka bardzo lubi aktywność fizyczną, o czym mogliśmy się przekonać jeszcze w trakcie programu. Chłopak przeszedł intensywny trening na siłowni pod okiem swojej żony. A jak to wygląda teraz?

Po obiadku u mamy troszkę ruchu się przyda 😀 a że nie piłem wczoraj z kochanym teściem to mam więcej siły niż na słowni.

PS. [...] zaopatrzyłem się w dres do biegania i w końcu Aga może mnie męczyć 😜 - napisał Wojtek pod zdjęciem z Agnieszką.

Na zdjęciach Wojtek wygląda na bardzo zadowolonego i chyba wszystko wskazuje na to, że chłopak dzięki swojej żonie polubił aktywność fizyczną. Zauważyli to również internauci!

- Chyba przyjemne to męczenie 😉 bo uśmiech na twarzy i widać że energia rozpiera. Tak trzymać 👏 - Super żoneczka, dba o mężusia kondycję no i żeby był luźny 🤣😍👍😘 - Dbanie o kondycje to podstawa tak trzymać👍 - Biegnij Wojtuś biegnij😂😂🙈pozdrawiam Was😉 - piszą internauci.

Cieszymy się, że ta para tak wspaniale się ze sobą dogaduje i zaraża wszystkich swoją pozytywną energią! Zobaczcie ich najnowsze zdjęcie ze wspólnego biegania, od którego aż bije radość! Uwielbiamy patrzeć na ich szczęście, a Wy?

Wojtek kupił nawet nowy dres, aby móc biegać razem z żoną!

Ta para została dobrana przez ekspertów po prostu idealnie!