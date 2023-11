Reklama

Agnieszka Kaczorowska od ponad roku jest właścicielką szkoły tańca. Mało kto wie, że jest mistrzynią klasy "S" w tańcach latynoamerykańskich i standardowych. Czy istnieją z tego okresu zdjęcia lub filmy, jak Agnieszka Kaczorowska "podbijała" parkiet w młodości? Tak! I jednym z nich gwiazda właśnie pochwaliła się w sieci, dołączając tym samym do zabawy "10 years challenge".

Agnieszka Kaczorowska w młodości

To wyzwanie podbiło już cały świat! "10 years challenge", czyli zestawienie dawnego zdjęcia z obecnym cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród starszych jak i młodszych. Jeszcze kilka dni temu pokazywaliśmy wam, jak Anna Lewandowska wyglądała w młodości. A teraz do zabawy dołączyła Agnieszka Kaczorowska! Co ciekawe, gwiazda pokazała zdjęcie z zawodów tanecznych. Jak na nim wyglądała?

W 2009 roku pierwszy raz wygrałam mistrzostwa Polski. 10 lat później mam swoją szkołę tańca i zdecydowanie więcej uczę niż sama tańczę. To co się nie zmieniło, to że łączę kilka ważnych projektów na raz. Wtedy liceum, nagrania do Klanu i treningi, które pochłaniały 4-5 godzin każdego dnia. (...) Dziś już wiem jak ważna jest dbałość o życie prywatne, równowaga i harmonia. Kiedyś dzień wolny był męczarnią. Dziś delektuję się byciem żoną i przygotowuję do bycia mamą - napisała Agnieszka.

Fani szybko zwrócili uwagę na obowiązujące 10 lat temu trendy!

Jaka solara, zero naturalności na ty pierwszym! Na szczęście świat taneczny też od tego odchodzi, bo to katastrofa, jak to sie może podobać..... Zdecydowanie teraz wyglądasz dużo lepiej :) Wczoraj i dziś - zgrabna, młoda i uśmiechnięta. Tak trzymać Pani Agnieszko. Ale solara hihi:)

Wielu internautów stwierdziło, że Agnieszka zatrzymała czas! I my również się z tym zgadzamy :) Pamiętacie ją z tamtego okresu?

Agnieszka Kaczorowska pochwaliła się zdjęciem sprzed 10 lat

Gwiazda jest mistrzynią klasy "S"

Teraz wygląda znacznie lepiej ;)

