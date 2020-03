Tadeusz Chudecki stracił dwie bliskie osoby przez koronawirusa! Dramat aktora "M jak miłość"!

Tadeusz Chudecki przeżywa prawdziwy dramat! Okazuje się, że przez koronawirusa aktor stracił aż dwie bliskie osoby. Były gwiazdor "M jak miłość", który ostatnio wystąpił w nowym muzycznym show "Star Voice. Gwiazdy mają głos" w rozmowie z "Faktem" przyznał, że dwie osoby z jego rodziny zaraziły się i zmarły z powodu koronawirusa. Poruszające słowa Tadeusza Chudeckiego!

Koronawirus już od kilku miesięcy rozprzestrzenia się po całym świecie. Niestety, liczba osoób zarażonych i ofiar śmiertelnych wzrasta bardzo szybko. Prawdziwy dramat rozgrywa się m.in. we Włoszech, gdzie zmarło już podad 7,5 tys. osób zarażonych koronawirusem. Okazuje się, że przez koronawirusa zmarły również dwie osoby z rodziny Tadeusza Chudeckiego. Aktor w rozmowie z "Faktem" przyznał, że nie żyje brat i kuzyn jego zmarłej żony. Tadeusz Chudecki opowiedział o dramacie swoich bliskich!

Aktor opowiedział, jak dziś wygląda rzeczywistość jego rodziny we Włoszech. Tadeusz Chudecki zdradził, że jego bliscy są poddani kwarantannie.

(...) Mówią, że fakt niemożności pojechania na pogrzeb jest straszny. Niestety zaostrzenia są teraz takie, że nawet najbliższa osoba nie może uczestniczyć w pogrzebie. To dramat, że mieszka się trzy kilometry od cmentarza na którym jest chowany twój ukochany członek rodziny, a nie możesz być na tym pogrzebie. Szczęście w nieszczęściu jest takie, że szwagier został tak blisko domu pochowany, bo akurat moja rodzina miała grób rodzinny. Zdarza się, że teraz ciała wiezie się do innych województw, bo ludzie nie mają rodzinnych grobów, albo brakuje miejsc i tam się ich chowa, gdzie akurat jest coś wolnego. Nie brakuje też wątpliwości, co do samego pochówku. Bratowa mówi: "A czy ja wiem, że w tej trumnie to jest on?!"- Tadeusz Chudecki przyznał w rozmowie z "Faktem".