Taco Hemingway i Quebonafide to czołowi polscy raperzy. Każdy ich krążek niemal od razu pokrywa się złotem, a nawet platyną. Niedawno panowie nagrali wspólną płytę, która okazała się być wielkim sukcesem. Okazuje się jednak, że raperów łączy jeszcze jedna pasja. Zarówno Quebo jak i Taco kochają piłkę nożną. Muzycy nie tylko lubią oglądać mecze, ale również sami aktywnie trenują ten sport. Zobaczcie sami, jak idzie im na boisku!

Taco Hemingway i Quebonafide grają razem w piłkę nożną

Quebonafide znany jest ze swojej miłości do futbolu. Raper często widywany jest na trybunach, gdzie kibicuje między innymi polskiej reprezentacji. Ostatnio Quebo pojawił się wraz z Natalią Szroeder na meczu Polska vs. Łotwa.

Taco również kocha piłkę nożną. Co ciekawe, od kilku lat sam jest zawodnikiem jednej z warszawskich drużyn, tak jak jego kolega ze sceny. Przypomnijmy, że Quebo niedawno dołączył do klubu piłkarskiego KTS Weszło, który stworzył dziennikarz sportowy Krzysztof Stanowski. Raperzy co jakiś czas spotykają się na boisku, gdzie dają z siebie wszystko. Wystarczy spojrzeć na ich najnowsze zdjęcia, aby stwierdzić, że piłka nożna to ich prawdziwa miłość!

Chcielibyście zobaczyć kiedyś ich mecz na żywo?

Panowie dają z siebie wszystko na boisku!