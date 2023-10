Kolorowe trampki wracają do łask! Są modne, wygodne i bardzo uniwersalne, dlatego warto mieć je mieć w swojej szafie! To prawdziwy hit sezonu wiosna-lato 2020!

Reklama

Przeszukaliśmy sklepy internetowe i sieciówki, gdzie nadal trwają letnie wyprzedaże i znaleźliśmy najmodniejsze modele-od kultowych Conversów za kostkę do krótkich w kolorowe printy! Zobaczcie sami, ceny zaczynają się już od 49 zł!

Najmodnijsze trampki na lato 2020

To jeden z tych modeli butów, które prawdopodobnie nigdy nie wyjdą z mody. Klasyk z lat 90. znów powraca. Noszą je największe ikony stylu: Kendall Jenner, Kaia Gerber czy Alexa Chung. Warto zainwestować chociaż w jedną parę, bo są bardzo wygodne, stylowe i pasują do każdej stylizacji. Można je nosić na co dzień, na imprezę lub wrzucić do walizki na wakacje. W tym sezonie ich sportowy charakter przełamujemy pastelowym garniturem lub sukienką w kwiaty!

Poniżej zobaczcie, gdzie na wyprzedaży kupić najmodniejsze trampki sezonu 2020!

1. Klasyk marki Converse, model za kostkę w kolorowy nadruki to prawdziwa perełka! Kupisz je na eobuwie.pl i aktualne są przecenione. Trampki Converse/eobuwie.pl, cena 239 zł (wcześniej kosztowały 299 zł). ps. Dodatkowo 24-26.05 Mother's day ceny -50 %.

Mat. prasowe

2. A jeśli wolisz proste rozwiązania idealne będą krótkie trampki w najmodniejszym kolorze sezonu-róż rządzi! Trampki Converse/eobuwie.pl, kosztują teraz 229 zł (przecenione z 289 zł).

Mat. prasowe

3. Lubisz styl safari? Jeśli tak te trampki to strzał w modową dziesiątkę! Uzupełnią lnianą sukienkę lub luźne bermudy! Gruba gumowa podeszwa i wzór zebry to jest to! Upolujesz je na wyprzedaży w Reserved za 59,99 zł (wcześniej kosztowały 89,99 zł).

Zobacz także

Mat. prasowe

4. Białe przewiewne płócienne buty latem to najlepsze rozwiazanie. Oversize'owa sukienka z falbanami stworzy z nimi bardzo zgrany duet! Calvin Klein/eobuwie.pl 219 zł (przecenione z 469 zł).

Mat. prasowe

5. Żółty kolor i zamsz to dosyć oryginalne połączenie, te cuda kupisz w popularnej sieciówce H&M za 229 zł (przecenione z 299,99 zł).

Mat. prasowe

6. Rockowe klimaty to twój styl? Koniecznie zobacz ten model, nabijane ćwiekami z dodatkowym suwakiem kupisz na Renee.pl za jedyne 49,99 zł (wcześniej kosztowały 79,99 zł).

Mat. prasowe