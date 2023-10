Anika Dąbrowska to zwyciężczyni drugiej edycji "The Voice Kids". Jej liryczny głos podbił serca widzów, którzy zdecydowali, że to właśnie ona zasługuje na statuetkę najlepszego dziecięcego głosu w Polsce.

Młoda wokalistka w rozmowie z Party.pl, zapowiedziała, że nagrywa właśnie swoją debiutancką płytę. Nad utworami współpracuje z najlepszymi. Czy okaże się konkurencją dla Roxie Węgiel i Viki Gabor? Posłuchajcie, co nam zdradziła!

Na polskim rynku muzycznym pojawia się coraz więcej dziecięcych głosów. Czy szlaki przetarte przez zwyciężczynie Eurowizji Junior ułatwią start kolejnym wokalnie uzdolnionym nastolatkom?

Anika Dąbrowska pracuje nad pierwszą solową płytą. Czy powtórzy sukces Roxie Węgiel, zwyciężczyni z pierwszej edycji "The Voice Kids"?

Anika Dąbrowska prezentuje zupełnie inny kierunek artystyczny niż jej koleżanki z programu Viki Gabor i Roxie Węgiel. Zwyciężczyni drugiej edycji ma liryczny głos, który sprawdza się w balladach.