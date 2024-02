Pokonał Hi Hanię, Blowka oraz Annę Bardowską! W kategorii "Gwiazda Sieci 2023" w plebiscycie "Gwiazdy Party" najlepszy okazał się Mateusz Glen! Moglibyśmy w sumie napisać, że "najlepsza okazała się "Ta jedna ciotka", bo to właśnie tą postać pokochały miliony internautów, zarówno na Instagramie czy TikToku! Zobaczcie, jak Mateusz zareagował na wygraną!

Jeśli macie konto na TikToku bądź Instagramie, to z pewnością wpadły Wam w oko filmiki z udziałem Mateusza Glena, który wciela się w postać "Tej jednej ciotki". Każdy z nas ma w rodzinie taką "ciotkę", która zna się na wszystkim, komentuje wszystko co możliwe, jest nieco wścibska i oczywiście wie wszystko najlepiej. Żartobliwe filmiki Mateusza cieszą się ogromną popularnością w sieci, a wisienką na torcie jest wygrana w kategorii "Gwiazda Sieci" w plebiscycie "Gwiazdy Party"! W rozmowie z naszym reporterem Glen zdradził, że już sama nominacja była dla niego wielkim zaszczytem:

To dla mnie coś wow! Jak dostałem informację, że jestem nominowany, to miałem takie coooooooo? Tam było pięć dużych nazwisk i ja! To było takie podbudowywujące!

mówi nam Mateusz