Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w 2026 roku nie przestaje zadziwiać Polaków. Aukcje charytatywne prowadzone online rozgrzały atmosferę do czerwoności, a największe emocje budzą licytacje przygotowane przez Donalda Tuska oraz duet Rafał Brzoska i Omenaa Mensah. W tym roku walka o najwyższą kwotę okazała się rekordowa, a zmagania znanych osób zdominowały media i opinię publiczną.

WOŚP 2026: Donald Tusk wystawił złote korki

Jednym z największych hitów tegorocznej aukcji WOŚP 2026 była oferta Donalda Tuska. Premier zdecydował się przekazać na licytację unikalny przedmiot - złote korki oraz możliwość osobistego spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To wyjątkowe doświadczenie, którego nie da się kupić nigdzie indziej, przyciągnęło ogromną uwagę. Na trzy dni przed końcem aukcji cena osiągnęła już ponad 253 tysiące złotych.

Ćwierć miliona, a do końca licytacji wciąż 3 dni! Jest naprawdę nieźle! napisał Donald Tusk na Instagramie.

Rafał Brzoska i Omenaa Mensah kuszą wspólnymi wagarami

Niemniej emocjonująco przebiegała licytacja aukcji wystawionej przez Rafała Brzoskę i Omenę Mensah. Para zaprosiła zwycięzcę licytacji do swojego prywatnego świata, oferując kameralne spotkanie w swobodnej, nieformalnej atmosferze. Organizatorzy zapewniali, że będzie to czas spędzony bez oficjalnej oprawy, fleszy i scenariusza - po prostu naturalnie i bez pośpiechu. Tak atrakcyjna propozycja wzbudziła ogromne zainteresowanie, a cena już przed zakończeniem aukcji osiągnęła horrendalną sumę ponad 265 tysięcy złotych.

Zwycięzcy tej licytacji spędzą czas w prywatnym świecie Omeny Mensah i Rafała Brzoski - dokładnie tam, gdzie na co dzień bywają tylko najbliżsi. To kameralne spotkanie w swobodnej, nieformalnej atmosferze. Bez fleszy, bez oficjalnej oprawy i bez scenariusza. Gospodarze ugoszczą swoich gości i zaproszą do wspólnego spędzania czasu tak, jak robią to prywatnie - naturalnie, bez dystansu i bez pośpiechu czytamy na Instagramie.

Warto przypomnieć, że Julia Wieniawa zaoferowała wspólną nocowankę na WOŚP 2026, co także wywołało niemałe poruszenie w mediach społecznościowych.

Nieprawdopodobne kwoty na aukcjach WOŚP 2026! Tusk i Brzoska liderami Pawel Wodzynski/East News

Finał WOŚP 2026 jeszcze przed nami. Padnie rekord?

Choć finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się w ostatnią niedzielę stycznia, wiele aukcji trwa jeszcze do końca lutego. Rywalizacja pomiędzy Donaldem Tuskiem a Rafałem Brzoską i Omeną Mensah elektryzuje społeczeństwo, a obserwatorzy zadają sobie pytanie, która oferta okaże się ostatecznie najdroższa. Wiadomo już, że tylko z tych dwóch aukcji WOŚP zasili niewyobrażalna kwota, a cały kraj z niecierpliwością czeka na oficjalne zakończenie licytacji.

Zobacz także: Najpierw walka z dzikami, a teraz to! Friz zaskoczył wszystkich swoją aukcją na WOŚP