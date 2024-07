Anna Lewandowska już kilka dni po porodzie wydała kolejny poradnik, a Szymon Majewski postanowił to skomentować, w trochę złośliwy sposób. Trenerka szybko wróciła do pracy i ćwiczeń, co nie wszystkim się podoba. Co pisze Szymon?

Szymon Majewski wbija szpilę Lewandowskiej!

Szymon Majewski doskonale wie, że temat dziecka Ani Lewandowskiej i wszystko, co dzieje się wokół tej rodziny, wzbudza powszechne zainteresowanie. Na tapetę wziął nową książkę Ani specjalnie dedykowaną dla mam, która ukazała się zaledwie kilka dni po jej porodzie...

Anna Lewandowska już wydała poradnik dla kobiet w ciąży! Za wcześnie? Może ....ja tam jeszcze bym ze trzy, cztery dni poczekał. - pisze Majewski.

Zgadzacie się z tym? :)

Szymon Majewski o Annie Lewandowskiej.

