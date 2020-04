Rewolucja w funkcjonowaniu galerii handlowych w czasach koronawirusa. To brzmi jak z filmu! 

Jakie warunki muszą spełnić zarządcy galerii handlowych, żeby sklepy wkrótce zostały otwarte? Według informacji portalu money.pl Ministerstwo Rozwoju przedstawiło konkretne wymagania dotyczące działalności galerii handlowych w czasie pandemii koronawirusa. O co będą musieli zadbać właściciele galerii handlowych, żeby ich placówka mogła zacząć działać? Zobaczcie, co zmieni się w galeriach!

Klienci z gorączką nie wejdą do galerii handlowej?

Wciąż nie ma oficjalnego stanowiska rządu w sprawie daty otwarcia galerii handlowych w Polsce. Jak informowała ostatnio "Rzeczpospolita" pracownicy kilku galerii otrzymali ostatnio wiadomość, że 18 maja mają wrócić do pracy- czyt tak się stanie? Władze do tej pory nie skomentowały tych doniesień. Teraz z kolei portal money.pl dotarł do informacji, jakie wymagania będą musieli spełnić zarządcy galerii, żeby ich sklepy mogły zacząć działać. Chyba największą zmianą będzie zastosowanie kamer termowizyjnych przy wejściach do galerii!

Wskażą, która osoba ma gorączkę i na teren sklepu nie powinna wchodzić. Już dziś takie rozwiązania stosują niektóre kraje azjatyckie- informuje money.pl.

Klienci będą musieli mieć zapewnione rękawiczki i płyny do dezynfekcji - podobnie jak w sklepach spożywczych. W sklepach klienci będą musieli zachować od siebie odstęp 2 metrów. W galerii ma być otwarty chociaż jeden sklep, w którym klienci będą mogli kupić np. maseczkę ochronną. Klienci będą mogli parkować swoje auta na co drugim miejscu na parkingu, a w toalety mają być dezynfekowane co najmniej dwa razy dziennie.

W związku z pandemią koronawirusa w galeriach handlowych zostaną wprowadzone limity klientów, którzy w danej chwili będą chcieli zrobić zakupy.

Czekacie na otwarcie galerii?

Czy w galeriach handlowych zostaną zainstalowane kamery termowizyjne?