Małgorzata Rozenek odpowiedziała nam na kilka pytań. O czym marzy, co zrobiłaby gdyby nie miała pieniędzy, czego nie brakuje w jej lodówce albo jakie jest jej najgorsze wspomnienie?

"Szybkie strzały" z Małgorzatą Rozenek

Małgorzata Rozenek bawiła się na urodzinach Pudelka. Po gali udzieliła nam krótkiego wywiadu, podczas którego nie brakowało zabawnych momentów. Gwiazda TVN odpowiedziała na tzw. "szybkie strzały". To rzeczy, których z pewnością jeszcze o niej nie wiedzieliście. Co przychodzi do głowy Małgorzacie Roznenek, gdy nie ma czasu się zastanowić?

- Gdybym nie miała pieniędzy na koncie to...

- Oj nie pamiętam juz tak to było - odpowiedziała ze śmiechem, po czym dodała - Nie, to byłabym wolnym człowiekiem.

A jakie jest jej najgorsze wspomnienie, lub o czym marzy Małgorzata Rozenek?

