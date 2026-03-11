Elżbieta Gaertner, wybitna polska aktorka teatralna, filmowa i dubbingowa, nie żyje. W wieku 83 lat odeszła postać, która przez dekady kształtowała polską scenę i pozostawiła po sobie niezatarte ślady zarówno na deskach teatru, jak i w świadomości milionów widzów. O jej śmierci poinformował Film Polski, powołując się na stanowisko rodziny. Wieść natychmiast poruszyła środowisko artystyczne i szerokie grono odbiorców, którzy przez lata zachwycali się jej wszechstronnością i charakterystycznym głosem.

Elżbieta Gaertner była ceniona za niezwykłą wrażliwość sceniczną i wszechstronność aktorską. W teatrze uchodziła za jedną z najbardziej uznanych postaci - zarówno w repertuarze dramatycznym, jak i komediowym. Publiczność doceniała jej umiejętność budowania głębokich postaci, a kolejne role przynosiły jej uznanie nie tylko wśród widzów, ale także w środowisku twórców. W ostatnich latach Gaertner pojawiała się na małym ekranie w popularnych serialach. W „Gangu Zielonej Rękawiczki” zagrała Krystynę, a w „Na Wspólnej” wcieliła się w matkę Ewy. Jej obecność w tych produkcjach była szeroko komentowana i pozytywnie odbierana przez fanów.

Elżbieta Gaertner była gwiazdą dubbingu. Jej głos znają wszyscy

Największą sławę przyniosła Elżbiecie Gaertner praca w dubbingu. Jej głos na zawsze wpisał się w kanon polskiej wersji językowej światowych produkcji filmowych i serialowych. Widzowie bez trudu rozpoznawali jej interpretacje animowanych i familijnych bohaterów. Szczególne uznanie zdobyła jako Poppy Pomfrey w „Harrym Potterze i Komnacie Tajemnic”, Królowa mrowiska w „Dawno temu w trawie” oraz Kate w „Mój brat niedźwiedź 2”.

Głos Elżbiety Gaertner usłyszeć można było także w takich tytułach, jak „Scooby-Doo: Szkoła upiorów”, „Księga dżungli 2”, „Stuart Malutki” czy „Richie milioner”. To właśnie dzięki niej polskie dzieci i dorośli mogli poczuć magię zagranicznych produkcji, słysząc wyjątkowe, emocjonalne interpretacje kultowych postaci.

