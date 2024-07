Agnieszka Szulim i Piotr Woźniak-Starak po głośnych zaręczynach szykują się już do ślubu i wszystko wskazuje, że para pobierze się za granicą. Jak podaje Fakt, według przyjaciół gwiazdy TVN i milionera, uroczystość odbędzie się w iście królewskim stylu.

Chociaż Piotr Woźniak-Starak poprosił Agnieszkę Szulim o rękę zaledwie kilka dni temu, to temat ich ślubu wzbudza ogromne emocje. Przyjaciółka narzeczonej Staraka zdradziła w rozmowie z Faktem, że uroczystość prawdopodobnie odbędzie się w przyszłym roku w Cannes!

- Mówi się, że Aga i Piotr chcą zaprosić najbliższych do Cannes i tam wziąć ślub na jachcie . W blasku słońca, popijać drogiego szampana i tańczyć w rytm muzyki na żywo. Wszystko ma się odbyć z klasą i na wysokim poziomie.

O tym, że ślub pary z pewnością nie odbędzie się w Polsce przekonuje również Izabela Janachowska, przyjaciółka Agnieszki. Tancerka przy okazji zdradziła w jakiej sukni ślubnej jej zdaniem wystąpi przyszła panna młoda.

- Nie ma szans, żeby to był ślub w Polsce. Na pewno za granicą. Jestem pewna, że wśród gości będzie bardzo duża selekcja, ale to nie znaczy, że wesele ma być małe. Widziałabym Agnieszkę w sukni w stylu boho, ekstrawaganckiej i innej niż typowa suknia ślubna w stylu arystokratycznym. To zupełnie nie jest jej styl.