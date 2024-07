Agnieszka Szulim i Piotr Woźniak-Starak wybierają się w podróż poślubną! Milioner pochwalił się zdjęciem obrączek i napisał, że właśnie zbierają się do wyjazdu. Jak udało się ustalić Party.pl, dziennikarka i producent filmowy wyruszają w podróż do Nowego Jorku!

#honeymoon here we go!