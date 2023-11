Popek na Eurowizji?! Czy jesteście w stanie sobie to wyobrazić. Polski raper, który bryluje teraz w "Tańcu z Gwiazdami" stwierdził, że mógłby pojechać na Eurowizję, ale pod jednym warunkiem. Pod warunkiem, że pojedzie z nim... Michał Szpak! Posłuchajcie, dlaczego! ;)

Przypomnijmy, Gromee i Lukas Meijer będą reprezentować Polskę na Eurowizji 2018 w maju w Lizbonie. Gromee to tak naprawdę Andrzej Gromala, 39-letnie producent muzyczny, autor tekstów. Jego kariera nabrała rozpędu w 2011 roku - od tamtej pory wydał m.in. hitowe "Runaway" czy "Without You", nagrane również z Lukasem Meijerem. Gromala to założyciel radia REGION, od 2004 - RMF Maxx. Warto zaznaczyć, że jego singiel "Follow You" znalazł się wśród 100 najchętniej granych w radiu utworów w Europie - był często grany m.in. w Szwecji, Danii czy Czechach.

Popek z córeczką na planie "Tańca z gwiazdami".

Michał Szpak na Eurowizji?