Szokujący przełom ws. zaginięcia 11-latki. Zatrzymano 24-latka

11-letnia Patrycja zaginęła po wizycie u dziadków, co doprowadziło do ogłoszenia Child Alertu. Policja odnalazła dziewczynkę w mieszkaniu 24-latka w Żorach. Mężczyzna został zatrzymany do wyjaśnienia charakteru znajomości z dzieckiem. Co jeszcze wiadomo w tej sprawie?