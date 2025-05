14 maja policja uruchomiła Child Alert - system, mający na celu pomóc odnaleźć zaginione dziecko. Wówczas informacja jest rozsyłana we wszystkich mediach i komunikatorach. Tym razem alert dotyczył zaledwie 11-letniej Patrycji, która zaginęła po wizycie u dziadków. Jak się właśnie okazało, dziewczynka została odnaleziona!

Zginięcie 11-letniej Patrycji

We wtorek, 13 maja 2025 roku, 11-letnia Patrycja nie wróciła do domu po wizycie u dziadków w miejscowości Dziewkowice, położonej w pobliżu Strzelec Opolskich. Zaniepokojona rodzina zgłosiła zaginięcie dziewczynki, co skłoniło policję do podjęcia natychmiastowych działań poszukiwawczych.

W środę, 14 maja, policja zdecydowała się na uruchomienie systemu Child Alert w związku z zaginięciem Patrycji. System ten pozwala na szybkie rozpowszechnienie informacji o zaginionym dziecku za pośrednictwem mediów i innych kanałów komunikacji, co zwiększa szanse na jego odnalezienie.

Policja odnalazła Patrycję

W czwartek, 15 maja, około godziny 5:00 rano, opolscy policjanci odnaleźli 11-letnią Patrycję w jednym z mieszkań na terenie Śląska. Dziewczynka była cała i zdrowa. Komisarz Agnieszka Żyłka, rzecznik prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, potwierdziła, że nie było to tzw. porwanie rodzicielskie, co zostało wykluczone od początku śledztwa i przekazała:

11-letnia Patrycja została odnaleziona o godzinie 5 rano przez opolskich policjantów w jednym z mieszkań na terenie Śląska

Po odnalezieniu Patrycji, szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Tomasz Siemoniak, wyraził wdzięczność policjantom za skuteczne działania, pisząc:

Patrycja bezpieczna, dziękuję Policjantom!

Społeczeństwo również zareagowało z ulgą i radością na wiadomość o odnalezieniu dziewczynki. Na ten moment nie podano jednak do wiadomości publicznej, co dokładnie działo się z 11-letnią Patrycją po tym, jak wyszła od dziadków.

Znaczenie systemu Child Alert

System Child Alert odgrywa kluczową rolę w przypadkach zaginięć dzieci, umożliwiając szybkie rozpowszechnienie informacji i mobilizację społeczeństwa do pomocy w poszukiwaniach. W przypadku Patrycji, jego uruchomienie przyczyniło się do szybkiego odnalezienia dziewczynki i zapewnienia jej bezpieczeństwa.

Należy pamiętać, że w przypadku zaginięcia, nie tylko dziecka, każda informacja, nawet z pozoru błaha, może być na wagę złota i przyczynić się do odnalezienia. Kluczowe są przede wszystkim pierwsze godziny od momentu zniknięcia.

