Szokujące wyznanie Demi Lovato: "Straciłam swoje dziewictwo w wyniku gwałtu". Opowiada o szczegółach dwóch napaści

Demi Lovato ujawnia, że została zgwałcona w wieku 15 lat, kolejny raz została ofiarą napaści seksualnej w noc kiedy przedawkowała narkotyki. W poruszającym dokumencie YouTube Lovato ze łzami w oczach opowiada o swoich traumatycznych przeżyciach. I nie ma przed widzami żadnych tajemnic.

Demi Lovato opowiada w filmie o szokujących szczegółach napaści i swoich obecnych odczuciach na ten temat. Jak wynika z dokumentu, ta jedna z największych niegdyś nastoletnich gwiazd i czołowa twarz "Disney Channel", przeszła naprawdę wiele.

To nie było tylko przedawkowanie. Zostałam też wykorzystana - mówi 28-letnia gwiazda.

Cytowana przez People.com Sirah Mitchell, przyjaciółka piosenkarki mówiła, że Lovato dostała tamtej nocy heroinę razem z silnym lekiem przeciwbólowym, fenatylem.

Zostawił ją na śmierć - mówi Mitchell o dealerze.

Kiedy mnie znaleźli, byłam naga, zdołowana. Dosłownie pozostawiona na śmierć po tym, jak mnie wykorzystał - portal cytuje wypowiedź Lovato w dokumencie. - Kiedy obudziłem się w szpitalu, zapytali mnie, czy uprawialiśmy seks za obopólną zgodą. Miałam jeden przebłysk, kiedy widziałam go leżącego na mnie. Wtedy powiedziałem, że tak. Dopiero miesiąc od przedawkowania zdałem sobie sprawę, że nie byłam w stanie podjąć wtedy samodzielnej decyzji.

Lovato mówi też szczerze o poprzedniej napaści seksualnej na siebie.

Kiedy byłam nastolatką, w bardzo podobnej sytuacji. Straciłam swoje dziewictwo w wyniku gwałtu - wyznała w filmie gwiazda.

Choć z napastnikiem spotykała się w tamtym czasie, jak wyznała nie była jeszcze gotowa na utratę dziewictwa. Wcześniej publicznie deklarowała, że chce z tym zaczekać do ślubu, jednak „pierwszy raz” nie był romantyczny. Wręcz przeciwnie. A do tego, jak mówiła, ciągle musiała widywać osobę, z którą to zrobiła. Skończyło się tym, że przestała jeść… Jak dodała, opowiedziała o tym, co się stało dorosłym, ale napastnik nigdy nie poniósł żadnych konsekwencji.

Oba przypadki były dla niej bardzo traumatycznymi przeżyciami.

Zmagałam się z tym przez lata i naprawdę ciężko mi było się pogodzić z faktem, że to był gwałt.

Film o Demi Lovato będzie miał premierę w sieci na YouTube 23 marca.