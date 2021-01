Szokujące słowa księdza o sylwestrowym występie Beaty Kozidrak i Maryli Rodowicz! Kpił z nich i obrażał podczas kazania 

W sieci pojawiło się szokujące nagranie z udziałem księdza Michała Woźnickiego, który podczas kazania obrażał Beatę Kozidrak i Marylę Rodowicz! Duchowny podczas swojej przemowy nawiązał do występu artystek na sylwestrowym koncercie w Polsacie. Nie uwierzycie, co powiedział i jak nazwał Beatę Kozidrak i Marylę Rodowicz. Słowa księdza szokują!

O księdzu Michale Woźnickim zrobiło się głośno, kiedy okazało się, że pomimo wykluczenia z zakonu salezjanów nie chciał opuścić mieszkania w Domu Zakonnym w Poznaniu. Ostatnio okazało się nawet, że pomimo wprowadzonych obostrzeń ksiądz odprawiał nabożeństwo bez żadnych środków bezpieczenstwa- wówczas na miejscu pojawiła się policja. Dziś o duchownym znów zrobiło się głośno! W sieci pojawiło się bowiem nagranie na którym możemy usłyszeć jak ksiądz Michał Woźnicki podczas kazania obraża Marylę Rodowicz i Beatę Kozidrak. Duchowny w szokujących słowach skomentował występ artystek na sylwestrowym koncercie Polsatu!

Niestety, później było jeszcze gorzej! Duchowny wyśmiewał wygląd wokalistek i sugerował, że powinny już zakończyć swoją karierę.

Nie każdemu będzie dana szybka śmierć, niektórzy się namęczą. Z tego, co kiedyś ludzie podziwiali, zostanie tylko próchno. Zadatki tego już dzisiaj widać. Nie podejrzewam gwiazd o obżarstwo, chociaż proszę popatrzeć na pyziałą twarz pani Rodowicz, a jeszcze bardziej na opuchniętą twarz pani Kozidrak. Dwa podgardla? Jakby biskupem była. A nie jest. Jeśli to nie jest obżarstwo, to być może bolesny skutek szczepień? Efekt uboczny. Mam jako ksiądz prawo zwrócić uwagę: to nie ta droga, ciągnąć do końca jak Tina Turner, czy inne baby za przeproszeniem, że już próchno jest z człowieka, nie widać troski o duszę. Bezwstyd, głupota, kobieca próżność, a jeszcze głupsi ci, którzy na to patrzą i oklaskują i wciąż im się to podoba- mówił ksiądz.