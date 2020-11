Szokujące sceny w "M jak miłość"! Wiadomo, co się będzie działo przed wypadkiem Kingi

Małżeństwo Zduńskich w "M jak miłość" w ostatnim czasie przechodzi naprawdę trudne chwile! Wyjazd Piotrka do USA, kryzys w ich małżeństwie, a teraz dramatyczny wypadek Kingi, którego omal nie przypłaci życiem. Niedługo po wspólnym wyjeździe pary, na którym oboje dojdą do wniosku, że chcą ratować małżeństwo, a Piotrek potwierdzi swoją wierność, przemęczona Kinga spadnie ze schodów.

Co działo się przed wypadkiem? Jak poważny okaże się stan Zduńskiej?

Szokujące sceny wypadku Kingi w "M jak miłość"!

Do niedawna Kinga sama opiekowała się dziećmi i zajmowała domem, kiedy Piotrek był w delegacji w Stanach, jednak kiedy wrócił niewiele się zmieniło. Ciągle nie ma go w domu, a Zduńska sama zmaga się z obowiązkami domowymi, pracą i opieką nad dziećmi, a do tego dochodzi kryzys w małżeństwie. Okazuje się, że wystarczyła chwila nieuwagi i stała się tragedia!

Jak informuje "Świat Seriali" roztargniona Kinga będzie biegała po domu, próbując nadążyć za dziećmi i nie zauważy zabawki leżącej na podłodze. Zduńska potknie się o zabawkę syna i spadnie ze schodów! Co więcej upadek będzie bardzo poważy, bo uderzy głową o podłogę i straci przytomność. Misiek będzie przerażony brakiem kontaktu z mamą i przekonany, że nie żyje zadzwoni do ojca!

Tato, wracaj! Mama spadła ze schodów i się zabiła!- powie tylko Misiek, dzwoniąc do swojego taty.

W szpitalu okaże się, że bóle głowy mogą być spowodowane wstrząsem mózgu i Kinga musi zostać w szpitalu! Czy dramatyczny wypadek u Zduńskich zakończy się dobrze? Na zdjęciach z planu Katarzyna Cichopek pozowała w kołnierzu ortopedycznym.

Para wybierze się na wspólny wyjazd, ale zakończy się on katastrofą.

Ostatecznie przemęczona Kinga pozostawiona ze wszystkimi problemami spadnie ze schodów. Będzie o krok od tragedii!