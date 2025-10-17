Ed Williams urodził się w listopadzie 1926 r. w San Jose w Kalifornii. Jego życie zawodowe rozpoczęło się po zakończeniu służby w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. Po wojnie wkroczył w świat rozrywki, biorąc udział w ponad 200 sztukach teatralnych.

W 1955 r. przeprowadził się wraz z żoną Nancy do Los Angeles, gdzie rozpoczął pracę jako wykładowca w Don Martin School of Radio and Television Arts, a później w Los Angeles City College. Przez niemal trzy dekady uczył radiodyfuzji, dzieląc się wiedzą z młodymi pokoleniami. Jednocześnie był lektorem w telewizji KCET.

Kultowa rola Teda Olsena przyniosła mu największą sławę

Po latach przerwy spowodowanej obowiązkami dydaktycznymi, Williams wrócił do aktorstwa. Jak sam wspominał w rozmowie z Matthew Worley, powrót był błyskawiczny – niemal od razu otrzymał „całkiem porządną rolę”.

Przełom nastąpił w 1982 r., kiedy Ed Williams dostał angaż w serialu „Police Squad!”. To właśnie ta rola otworzyła mu drzwi do sławy, prowadząc do kultowej kreacji Teda Olsena w serii filmów „Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego” i jej kontynuacjach. W tej roli zdobył serca widzów na całym świecie.

Długa kariera dydaktyczna i powrót do aktorstwa

Williams przez 28 lat wykładał w Los Angeles City College, gdzie uczył radiodyfuzji. Dopiero w 1989 r. zdecydował się zakończyć karierę nauczycielską, aby skupić się na aktorstwie.

Oprócz roli w „Nagiej broni”, wystąpił również w takich produkcjach jak „Ojciec panny młodej”, „Rat Boy” czy „The Giant of Thunder Mountain”. W 2010 r. zagrał epizodyczną rolę w serialu „House”. Jego ostatnie występy miały miejsce w ramach cyklu „Hollywood Radio Players” w latach 2022 i 2023.

Ostatnie lata i śmierć w Los Angeles

Ed Williams zmarł 2 października w Los Angeles. Miał 96 lat. Informację o jego śmierci przekazała wnuczka, Stephanie Williams, w rozmowie z „The Hollywood Reporter”.

Śmierć aktora była dużym ciosem dla środowiska filmowego i jego licznych fanów. Aktor zmarł w mieście, w którym przez większość życia pracował i mieszkał – Los Angeles. To tam zbudował swoją karierę dydaktyczną i ponownie odnalazł pasję do aktorstwa.

Rodzina i dziedzictwo – co zostawił po sobie Ed Williams

Po śmierci Ed Williams pozostawił żonę Nancy, dwóch synów – Freda i Iana – oraz dwie wnuczki – Stephanie i Maureen.

Stephanie Williams, która poinformowała media o śmierci dziadka, była z nim bardzo związana. Dziedzictwo Eda Williamsa to nie tylko niezapomniane role filmowe i telewizyjne, ale również dekady pracy jako nauczyciel i mentor dla młodych adeptów sztuki medialnej.

