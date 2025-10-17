Ace Frehley, znany również jako „Spaceman”, nie żyje! Był gitarzystą i jednym z czterech założycieli legendarnego zespołu rockowego Kiss. Grupa powstała w 1973 roku w Nowym Jorku i szybko zdobyła światową sławę dzięki swojemu unikalnemu wizerunkowi – białe makijaże, charakterystyczne stroje i potężne koncerty sceniczne. Frehley grał w Kiss w latach 1973–1982, a następnie ponownie od 1996 do 2002 roku.

W 2014 roku Ace Frehley wraz z resztą zespołu został włączony do Rock and Roll Hall of Fame. Choć ostatni raz zagrał z zespołem podczas rejsu Kiss Kruise w 2018 roku, jego wkład w historię grupy pozostaje niepodważalny.

Tragiczny upadek w studio i komplikacje zdrowotne

25 września 2025 roku Ace Frehley odwołał koncert w Kalifornii, informując fanów, że doznał urazu w wyniku upadku w swoim studio nagraniowym. Początkowo przekazał, że czuje się dobrze, ale zgodnie z zaleceniami lekarzy nie może podróżować na występ. Niedługo potem cała trasa koncertowa została odwołana.

Kilka tygodni po wypadku, jego stan zdrowia uległ dramatycznemu pogorszeniu. Portal TMZ poinformował, że Ace Frehley doznał krwotoku do mózgu, w wyniku którego został podłączony do aparatury podtrzymującej życie. Niestety, pomimo starań lekarzy, muzyk zmarł 16 października 2025 roku w miejscowości Morristown, w stanie New Jersey. Miał 74 lata.

Reakcje rodziny i zespołu Kiss na śmierć Ace’a Frehleya

Rodzina Ace’a Frehleya w oficjalnym oświadczeniu przekazanym portalowi People napisała:

Jesteśmy całkowicie zdruzgotani i pogrążeni w smutku. W ostatnich chwilach jego życia mieliśmy szczęście otaczać go miłością, troską, spokojnymi słowami, myślami, modlitwami i intencjami, gdy opuszczał tę ziemię

Zespół Kiss również opublikował poruszające słowa:

Jesteśmy zdruzgotani odejściem Ace'a Frehleya. Był niezbędnym i niezastąpionym żołnierzem rocka w trakcie najważniejszych, kształtujących grupę rozdziałów. Jest i będzie częścią historii Kiss

Kariera solowa i ostatnie projekty muzyka

Ace Frehley był aktywny muzycznie do samego końca. W 2023 roku wydał entuzjastycznie przyjęty album „10.000 Volts”, który krytycy okrzyknęli jednym z najlepszych hardrockowych albumów dekady. W planach miał również wydanie kolejnej płyty zatytułowanej „Origins vol. 4”.

Na krótko przed tragicznym wypadkiem muzyk wyrażał entuzjazm związany z nadchodzącymi koncertami i nowymi nagraniami. „Ace nie może doczekać się kontynuacji trasy koncertowej i ukończenia pracy nad swoim kolejnym albumem” – informowano fanów zaledwie kilka dni przed odwołaniem wszystkich występów.

