1 z 9

Maffashion wciąż utrzymuje się na pozycji liderki polskiej blogosfery. Potwierdzają to nie tylko liczne wyróżnienia przyznawane przez specjalistów z branży, ale też zainteresowanie reklamodawców, którzy chętnie widzieliby ją w swoich kampaniach. Ostatnio Julia wystąpiła w reklamie znanej marki i fakt ten wywołał sporo kontrowersji. Przypomnijmy: W sieci zawrzało: Maffashion w reklamie Danio. Jak wyszło?

Polska blogerka coraz częściej jest zauważana również za granicą. Duże firmy odzieżowe wielokrotnie już wykorzystywały jej wizerunek na swoich produktach, a magazyny modowe chwaliły za styl i sposób prowadzenia bloga. Zobacz: Maffashion odkryciem modowym w Japonii

Teraz na swoje konto Kuczyńska może zapisać kolejny sukces. Marka Oriflame zaprosiła ją bowiem do Sztokholmu jako jedną z 8 blogerek z całego świata, aby zaprojektowała dla niej swoją szminkę. AfterParty.pl jako pierwsze może wam również zdradzić, że Maffashion stworzyła też własny lakier do paznokci. Blogerka aktywnie uczestniczyła w procesie tworzenia, który na bieżąco relacjonowała na Instagramie. Przy okazji Julia wzięła też udział w szwedzkim Fashion Weeku.

Zobacz: Maffashion zrobiła sesję kolejnej gwieździe. Udane zdjęcia?

Oba produkty będzie można znaleźć w międzynarodowym katalogu Oriflame i będą one wchodzić w skład specjalnej linii "The ONE", gdzie znajdą się szminki i lakiery stworzone przez 8 najlepszych blogerek z całego świata, w tym oczywiście te autorstwa Polki. Szczegóły dotyczące nazwy poszczególnych produktów i ich cen zostaną ogłoszone niebawem.

Szminka i lakier autorstwa Maffashion oraz zdjęcia z jej pobytu w Sztokholmie poniżej. Możemy być dumni z takich sukcesów?