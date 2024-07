Jakiś czas temu informowaliśmy, że Julia Kuczyńska wystąpi w reklamie serków Danio. Blogerka wraz z Honey i Cajmel wzięła udział w viralowej kampanii reklamowej, która miała promować nowe smaki serków, co wzbudziło w sieci sporo kontrowersji. Przypomnijmy: Maffashion dostaje pogróżki! Wiemy kto ją prześladuje

To jednak nie koniec. Do telewizji trafił właśnie najnowszy spot reklamujący Danio, w którym główną rolę gra Maffashion - szczęśliwie dla blogerki jej tematyka nie ma zbyt wiele wspólnego z kampanią internetową, co do której można było mieć sporo zastrzeżeń. W spocie widzimy Julię jako gwiazdę na czerwonym dywanie, która ma udzielić wywiadu, ale dopada ją... Mały Głód. Wideo zbiera już pozytywne recenzje w sieci, a dla Kuczyńskiej to wielki debiut w telewizji i wiele wskazuje na to, że zostanie tam na dłużej.

Tak prezentuje się reklama Danio z Maff. Jak oceniacie jej debiut?

