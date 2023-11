Dorota Szelągowska znów pokazała co potrafi! Gwiazda tym razem zaprojektowała jedno z pomieszczeń znanemu restauratorowi. Nowa kuchnia wygląda pięknie, jednak internauci mają sporo wątpliwości co do jej funkcjonalności. Czy Mateusz Gessler będzie z niej zadowolony?

Nowa kuchnia Gesslera

"Dorota was urządzi", "Polowanie na kuchnie" czy "Domowe rewolucje" - to tylko kilka z programów Doroty Szelągowskiej, w których gwiazda odmienia wnętrza. Projektantka doskonale wie, jaki kolor idealnie nadaje się na ściany w kuchni, a także chętnie posłuży radą przy wybieraniu mebli do pokoju dziecka. Teraz gwiazda zaprojektowała kuchnię Mateuszowi Gessleerowi. Zobaczcie!

- Kuchnia Mateusza Gesslera mojego projektu gotowa!!!! To była fantastyczna współpraca - serio. Mateusz chciał podkreślić kamieniczny klimat mieszkania, chciał też prostoty, funkcjonalności no i najlepszych sprzętów - napisała Szełagowska na Instagramie. - To mieszkanie i ta kuchnia to spełnienie moich marzeń, dlatego bardzo się cieszę, że wreszcie mogę pochwalić się Wam efektami - dodał Gessler.

Gwiazda podzieliła się pięknymi zdjęciami nowej kuchni Gesslera. Jednak internautom wystrój nie przypadł do gustu. Dlaczego?

- Tak mała kuchnia wystarczy? A gdzie blaty do krojenia, odkładania,toż to kucharz. Chyba, że bw domu się nie gotuję????✌️ - Strasznie niefunkcjonalna ta kuchnia. - Kuchnia piękna ale niestety mało praktyczna :-( - Piękna kuchnia i ten kolor mebli... ???????????????? - pisali internauci.

Zobaczcie zdjęcia nowej kuchni Mateusza. Czy faktycznie restaurator będzie miał miejsce na gotowanie?

Mateusz zachwycił się nową kuchnią