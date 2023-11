Kilka tygodni temu syn Doroty Szelągowskiej dołączył do obsady serialu "Na wspólnej". Jak pisaliśmy na Party.pl Antoni Sztaba zagrał kolegę dotychczasowych, młodych bohaterów popularnej produkcji. Czy sławna mama załatwiła pracę 18-latkowi? Gwiazda tłumaczy się z zarzutów, które pojawiły się w sieci!

Szelągowska załatwiła synowi występ?

Dorota Szelągowska jest mamą dwójki dzieci. Gwiazda w 2001 roku urodziła Antoniego, a 17 lat później na świat przyszła Wanda. Projektantka dziś może zapewnić wszystko, co najlepsze swoim pociechom. Jednak nie zawsze żyła w luksusie, czego nigdy nie zapomina.

– Wychowywałam się w biedzie. Miałyśmy z mamą domek bez ogrzewania, na betonowej podłodze leżała licha wykładzina, taka, jakiej używa się podczas remontów (...) Nie mam pojęcia, jak udawało się jej (Katarzynie Grocholi - red.) wiązać wtedy koniec z końcem. Kiedy urodziłam pierwsze dziecko, nie było mnie stać na pampersy – mówiła Dorota Szelągowska "Twojemu Stylowi".

Choć Dorota Szelągowska ma sławną mamę, to pieniędzy nie zawdzięcza rodzicielce. Gwiazda sama do wszystkiego doszła. Nie było łatwo, ale udało jej się osiągnąć sukces. Ciężkiej pracy projektantka chce również nauczyć swoje dzieci. Wanda jest jeszcze na to za malutka, ale Antek od lat pracuje na swoje nazwisko. Czy sławna mama załatwiła mu rolę w "Na Wspólnej"? Internauci nie mają wątpliwości, a gwiazda dementuje.

- A przecież mówiłam, że nie chcę promować dzieci. Czyli kłamałam… Ręce mi opadły (...) Antoni od 12. roku życia każdy weekend spędza w Akademii Musicalowej, zagrał w dwóch filmach, dubbingował, brał udział w przedstawieniach. Chodzi na castingi, sam zapisał się do agencji aktorskiej. Nagle dostaje epizodyczną rolę w serialu i jest dym? – pyta.

Szelągowska nie zgadza się ze stwierdzeniem, że pomogła synowi dostać się do serialu. Ciężko jej jednak zaakceptować hejt, który dotyka jej rodzinę.

Odcinki z udziałem Antka mają zostać wyemitowane na przełomie czerwca/lipca. Czy po emisji nieprzyjemne komentarze się skończą? Mamy taką nadzieję.

Antoni zagrał w kilku odcinkach!

Dorota Szelągowska nie załatwiła pracy synowi

