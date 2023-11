Kto ma najpiękniejszy uśmiech w Fabryce Snów? Pewnie od razu pomyśleliście o Julii Roberts, prawda? :) Jednak nie tylko Julia może pochwalić się zębami jak perełki. Nadeszło nowe pokolenie gwiazd, które zdetronizowały utalentowaną aktorkę. Zobaczcie nasze top 4 sławnych kobiet, których uśmiech mógłby stopić każde lody!

Reklama

Emilia Clarke i Meghan Markle

Mat.prasowe

I miejsce zdobyła Emilia Clarke! Serialowa Daenerys w „Grze o tron” była władcza, nieustępliwa, zajęta walką o Żelazny Tron. Jednak gdy w realnym życiu aktorka pojawia się na jakiekolwiek ściance, tryska pozytywną energią i zaraża swoim przepięknym uśmiechem!

II miejsce należy do Meghan Markle. Choć księżna Sussex jest pod ciągłym obstrzałem papparazzi i krytyków w Internecie, z jej twarzy nie schodzi uśmiech. I dobrze! Mało kto może pochwalić się tak śnieżnobiałymi zębami, jak Meghan.

Margot Robbie i Irina Shayk

Mat.prasowe

Na III miejscu uplasowała się Margot Robbie! Pięć minut pięknej aktorki nadal trwa! Gwiazda ostatnio zagrała jedną z głównych ról w nowym filmie Quentina Tarantino „Pewnego razu w Hollywood” i czujemy, że to będzie hit. Przyznajemy, że nie możemy się już doczekać samego filmu oraz podziwiania szerokiego i białego uśmiechu gwiazdy Margot na dużym ekranie!

Zobacz także

Na IV miejscu znalazła się Irina Shayk. Ostatnio słyszeliśmy o modelce głównie w kontekście rozstania z Bradleyem Cooperem lub jego romansu z Lady Gagą. Jak jest naprawdę tego nie wiemy, ale jedno jest pewne – Irina ma jeden z najpiękniejszych uśmiechów w Hollywood i to nigdy się nie zmieni!

Białe zęby na wyciągnięcie ręki

Mat.prasowe

Chcesz mieć piękny, hollywoodzki uśmiech tak jak gwiazdy? Wypróbuj nową szczoteczkę soniczną Philips Sonicare ProtectiveClean, która sprawi, że twoje dziąsła będą zdrowsze, a zęby bielsze już po 1 tygodniu! Szczoteczka Philips Sonicare ProtectiveClean wykorzystuje innowacyjną technologię Philips Sonicare. Wykonuje aż do 62 tysięcy ruchów szczotkujących na minutę, co przekształca pastę do zębów, ślinę i wodę w mikrobąbelki, które docierają głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł oraz walczą z płytką nazębną. Dzięki temu czyszczenie jest wyjątkowo skuteczne, a dziąsła są zdrowsze już po 2 tygodniach stosowania.1 Ponadto z główką Optimal White można usunąć powierzchniowe przebarwienia i odsłonić śnieżnobiały uśmiech. Badania kliniczne wykazały, że gęsto ułożone, umieszczone centralnie włosie zapewnia bielsze zęby już po 1 tygodniu!2 Dodatkowo, szczoteczka Philips Sonicare ProtectiveClean usuwa aż 7 razy więcej płytki nazębnej w porównaniu do standardowych szczoteczek.

Mat.prasowe

Korzystanie ze szczoteczki Philips Sonicare ProtectiveClean jest bezpieczne. Technologia soniczna jest przystosowana do aparatów ortodontycznych, wypełnień, koron i lakieru, pomaga zapobiegać powstawaniu próchnicy i poprawia stan zdrowia jamy ustnej. Szczotka posiada czujnik nacisku, który rejestruje i informuje nas, gdy zęby i dziąsła szczotkowane są zbyt mocno. Szczoteczka Philips Sonicare ProtectiveClean HX6877 oferuje trzy tryby pracy i trzy poziomy intensywności, dzięki czemu pozwala dostosować szczotkowanie do własnych potrzeb. Jakie to tryby? Czyszczenia, wybielania i ochrony dziąseł.

Mat.prasowe

A jeśli nie wiesz jakiego trybu lub poziomu intensywności użyć, to koniec z twoimi rozterkami. Funkcja parowania trybu BrushSync informuje inteligentny uchwyt, jakiej główki szczoteczki używasz. Jeśli na przykład nałożysz główkę szczoteczki Gum Care, szczoteczka do zębów będzie wiedziała, że ma wybrać dla dziąseł optymalny tryb i poziom intensywności. Technologia BrushSync automatycznie dostosuje program i jego intensywność do rodzaju główki, a dodatkowo obliczy indywidualne jej zużycie oraz przypomni o konieczności wymiany główki na nową.

Dzięki szczoteczce Philips Sonicare ProtectiveClean twoje zęby będą białe i zdrowe, tak jak u gwiazd!

1de Jager M, Rmaile A, Darch O, Bikker JW The Effectiveness of Manual versus High-Frequency, High-Amplitude, Sonic-Powered Toothbrushes for Oral Health: Journal of Clinical Dentistry 2017; No 1 Special Issue A.

2Działanie Philips Sonicare z główką Optimal White vs szczoteczka manualna z pastą wybielającą wiodącej marki.

Reklama

Materiał powstał we współpracy z marką Philips