Reality show "Królowa przetrwania" dostarcza widzom nie tylko rywalizacji i napięcia, ale także bardzo osobistych historii uczestniczek. W najnowszym odcinku to właśnie Natalia Sadowska podzieliła się trudnym doświadczeniem z przeszłości. Wszystko zaczęło się od niewinnego pytania o tatuaże.

4. odcinek "Królowej przetrwania": Tatuaże, które skrywają bolesną historię

Podczas rozmowy Maja Rutkowski zapytała Natalię o znaczenie jej tatuaży. Odpowiedź okazała się zaskakująco szczera i poruszająca. Natalia wyznała, że tatuaże mają zakrywać blizny powstałe w wyniku samookaleczania.

Okaleczałam się od czwartej klasy podstawówki, miałam taki problem - powiedziała wprost.

Dodała jednak, że dziś jest już w zupełnie innym miejscu swojego życia i nie zmaga się z tym problemem.

Nie wszyscy byli gotowi na tę rozmowę

Wyznanie Natalii spotkało się z różnymi reakcjami. Ilona nie kryła, że temat jest dla niej zbyt trudny w danym momencie.

Jak mówisz o samookaleczaniu, to ja widzę historię, która do tego doprowadziła. Może dlatego świadomie nie kontynuowałam, bo jest poranek i obciążają mnie takie historie - wyjaśniła, proponując powrót do rozmowy później.

Takie podejście nie spodobało się Natalii. W rozmowie do kamer przyznała, że nie wyobraża sobie, by ktoś odłożył jej ważne wyznanie na później.

Wsparcie i szczere pytania od uczestniczek

Mimo początkowego dystansu, pozostałe uczestniczki wykazały się empatią i zainteresowaniem. Dopytywały Natalię, co było powodem jej zachowań i czy było to formą radzenia sobie z emocjami.

Chciałam na siebie bardzo zwrócić uwagę. Moja rodzina była bardzo skłócona i tego nie otrzymywałam - wyznała.

Z czasem impulsy do samookaleczania pojawiały się nawet z błahych powodów.

Dwa lata temu przestałam (…) Myślałam o samobójstwie, ale nie miałam takiej odwagi - dodała szczerze.

Na koniec Natalia podkreśliła, że dziś jest w zupełnie innym miejscu. Jak sama mówi, nauczyła się kochać siebie i dostrzega swoją wartość.

