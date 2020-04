Szczepionka przeciw koronawirusowi w postaci małego plastra? Pierwsze testy dają nadzieję

Naukowcy z Pittsburgha opracowali już innowacyjną szczepionkę przeciw koronawirusowi w postaci plastra! Badacze zakończyli już testy na myszach i czekają na możliwość przeprowadzenia badań klinicznych.

Czy możemy liczyć, że już niedługo będziemy mieli skuteczną broń do walki z SARS-CoV-2?

Szczepionka przeciw koronawirusowi?

Naukowcy z University of Pittsburgh School of Medicine ogłosili za pośrednictwem mediów społecznościowych, że testy szczepionki przeciw koronawirusowi w postaci plastra z mikroigiełkami zakończyły się pozytywnie! To oznacza, że można już przystąpić do badań klinicznych.

Jak podaje portal gazeta.pl, naukowcy przeprowadzili testy na myszach i okazało się, że szczepionka powoduje proces wytwarzania takiej liczby przeciwciał, która pozwala zneutralizować koronawirusa! To daje nadzieję na sukces tej metody!

Jak wygląda szczepionka? Jest to maleńki plaster, wielkości opuszka palca, na powierzchni którego znajduje się 400 mikroigieł. Jak podaje portal gazeta.pl, to właśnie one dostarczają do skóry fragmenty białek. Igiełki zostały wykonane z cukru, więc po wkłuciu rozpuszczają się. Taka metoda podawania szczepionki jest praktycznie bezbolesna. Jednak najważniejsze jest to, że proces produkcji szczepionki jest dość prosty, więc można będzie produkować ją masowo. Co więcej szczepionka nie wymaga też chłodzenia na etapie magazynowania i transportu.

Prof. Andrea Gambotto z University of Pittburgh School of Medicine powiedział, że dzięki doświadczeniu przy okazji epidemii SARS-CoV w 2003 roku i MERS-CoV w 2014 roku, teraz naukowcy wiedzą w jaki sposób powinno się walczyć z koronawirusem.

Mieliśmy doświadczenia przy okazji epidemii SARS-CoV w 2003 roku i MERS-CoV w 2014 roku. Przykłady tych dwóch wirusów, blisko spokrewnionych z obecnym SARS-CoV-2, pokazują, że kluczowe znaczenie dla budowy odporności organizmu ma jego białko powierzchniowe. Wiemy więc, gdzie powinniśmy z nim walczyć - cytuje słowa prof. Andrea Gambotto, portal gazeta.pl.

Naukowcy mają nadzieję, że badania kliniczne potrwają znacznie krócej niż zazwyczaj. Wszyscy chcemy, aby słowa profesora potwierdziły się. Obyśmy już niedługo mieli skuteczną szczepionkę, która uchroni nas przed koronawirusem.

Today, University of Pittsburgh School of Medicine @PittHealthSci scientists announced a potential vaccine against SARS-CoV-2, the new coronavirus causing the #COVID19 pandemic. https://t.co/ILW4IQfou7 pic.twitter.com/Y7l0SifBtn — UPMC (@UPMCnews) April 2, 2020

Amerykańscy naukowcy już kilka tygodni temu rozpoczęli testy swojej szczepionki na ludziach! Która metoda okaże się bardziej skuteczna i uratuje świat przed pandemią?