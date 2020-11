Szczepionka na koronawirusa będzie obowiązkowa? Rzecznik Ministerstwa Zdrowia nie pozostawia wątpliwości

Szczepionka na koronawirusa będzie obowiązkowa? Po tym jak jedna z firm ogłosiła, że ma już niemal gotową szczepionkę, i jest ona skuteczna w 90 proc. pytanie zyskało na aktualności. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia i premier rozwiali wątpliwości w tej sprawie! Wojciech Andrusiewicz i Mateusz Morawiecki odpowiedzieli na pytania o szczepionkę, która - według ostatnich doniesień - może być dostępna w Polsce już za kilka miesięcy.

Pandemia koronawirusa w bardzo krótkim czasie rozprzestrzeniła się na całym świecie. Tylko w Polsce ostatniej doby wykryto 24 051 nowych przypadków zakażenia, a 419 osób zmarło (dane z 13 listopada). Specjaliści nie ukrywają, że sytuacja polepszy się dopiero wówczas, gdy na rynku pojawi się skuteczna szczepionka. Ostatnio ogromne nadzieje rozbudziła firma Pfizer, która ogłosiła, że rozwijany we współpracy z BioNTech SE projekt szczepionki przeciwko koronawirusowi ma ponad 90 proc. skuteczności.

Ale czy szczepienie będzie obowiązkowe? Nie!

Nie planujemy wprowadzania obowiązkowych szczepień. Wiemy też, ile to może wywołać oburzenia niektórych środowisk. My nie chcemy z żadnymi środowiskami walczyć i nie chcemy nikogo do szczepienia zmuszać- w progranie "Onet Rano" powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia. - My pokazujemy jedno: to z czym mamy dzisiaj do czynienia to tak wygląda świat w którym nie ma szczepionek, tak wygląda świat, który musi się zamykać przed chorobą, żeby uchronić mieszkańców poszczególnych państw przed zakażeniem, śmiercią. Jeżeli to nie przemawia do poszczególnych osób, jeżeli te widoki ze szpitali, te widoki osób na respiratorach nie przemawiają do poszczególnych osób, grup społecznych za szczepieniem przeciwko COVID-19 to my zmuszać raczej nikogo nie chcemy - dodał.