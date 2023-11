Kora przyjmowała chemię, jednak była to dla niej droga przez mękę. Dlatego po drugiej powiedziała "dość." Autorka reportażu w Wysokich Obcasach zdradza wstrząsające szczegóły:

Hełm to tortura. Kamil by nie wytrzymał nawet kilku minut. Tak mówi. Kora siedzi w hełmie po trzy godziny. Hełm mrozi jej mózg. Ból jest potworny. Pierwsza chemia trwa rok. Potem dwie operacje. Kolejna chemia – też prawie rok. Hełm ma ratować włosy. Są słabe i suche, ale nie wypadają - czytamy.

Autorka pisze też o cierpieniu artystki.

Dopiero w 2013 roku Kora Jackowska słyszy diagnozę. To rozsiany rak jajnika z przerzutami do otrzewnej. ... Chemia to piekło nie do zniesienia. Kora ciągle wymiotuje. Odwadnia się. Robi pod siebie. Kiedy tak się wymiotuje, serce może stanąć. Po drugiej mówi: „Dość”. Nadzieja kosztuje 24 tys. zł miesięcznie.