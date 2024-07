Paweł Szakiewicz z Rolnik szuka żony ożenił się nieco ponad miesiąc temu, a jego żona Martyna, uważa że wygrała los na loterii, biorąc go za męża. Powód? Na miesięcznicę ich małżeństwa... zarysowała mu auto w prezencie, a on stwierdził, że to nic nie szkodzi! Większość mężczyzn z powodu takiej wpadki z pewnością oszalałaby. Dobrze przecież wiemy, że mężczyźni mają bzika na punkcie swoich aut!

Długo myślałam, co podarować mojemu mężowi żeby zapamiętał pierwszą miesięcznicę naszego ślubu i w końcu ... zarysowałam mu samochód. Zapamięta !

Mam najlepszego męża, mówi, że nic się nie stało ! - napisała Martyna Szakiewicz na Facebooku.

Ma rację - taki prezent na pewno Paweł zapamięta na długo! I widać, że miłość między Pawłem Szakiewiczem a żoną kwitnie, z czego się bardzo cieszymy! Przypominamy, że kolejna edycja trzecia Rolnik szuka żony już w niedziele 4 września. Będziecie oglądać i czekać na kolejny "happy end"?

Paweł Szakiewicz ożenił się ze swoją sąsiadką Martyną.

Paweł Szakiewicz był najpopularniejszym uczestnikiem pierwszej edycji Rolnik szuka żony. Ale miłość znalazł poza show.