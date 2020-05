Synek Małgosi Rozenek skończył 10 lat. Impreza odbyła się w stylu azjatyckim! "Byłam grubą gejszą"

Syn Małgorzaty Rozenek skończył 10 lat! Tadeusz, bo o nim mowa, zażyczył sobie imprezę w stylu japońskim. I choć jak pisze sama gwiazda, wyszło "ogólnie azjatycko", chłopiec był bardzo zadowolony. M.in. za sprawą niebywałego tortu! Zobaczcie, jak cała rodzina świętowała urodziny Tadzia!

Małgosia, Radek oraz Tadzio i Stasiek niecierpliwie czekają na narodziny nowego członka rodziny. Rozenek-Majdan jest już w dziewiątym miesiącu ciąży i regularnie pokazuje fanom rosnący brzuch! Przy okazji udowadnia, że ma do siebie dystans, gdyż ubierając japońskie kimono nazwała się wprost "grubą gejszą"!

Panowie byli zaś samurajami!

Staś, który uczy się japońskiego zrobił nam szybki kurs. Radzio odegrał scenę z Ostatniego Samuraja, a ja po prostu byłam grubą gejszą😂😂😂 nie wiem co bym zrobiła bez moich dzieci i mojej rodziny. W takie dni, dociera to do nas ze szczególną siłą ❤️❤️❤️ to piękny dzień 😁 Mam nadzieję, że u Was też rodzinnie 😘 miłej niedzieli kochani ❤️