Synek Izabeli Janachowskiej skradł show na jej Instagramie. Słodkie nagranie z Chriskiem 

Izabela Janachowska opublikowała w sieci urocze nagranie z małym Chriskiem w roli głównej! Razem z synkiem przygotowywali się do malowania pisanek. Chłopiec był bardzo podekscytowany i towarzyszył mamie na zakupach. Z entuzjazmem opowiadał o tym, co jest celem ich wypadu do sklepu. To najsłodsza rzecz, jaką zobaczycie!

Synek Izabeli Janachowskiej nie może doczekać się Wielkanocy

Niedawno Izabela Janachowska świętowała 63. urodziny Krzysztofa Jabłońskiego we Francji. Chwilę wcześniej była z rodziną także na wakacjach w tropikach. Teraz przyszedł czas, aby spędzić troszkę czasu w Polsce. Izabela Janachowska nagrała, jak wyglądają jej przygotowania do Wielkanocy. Tym razem Chrisek zrobił show na jej Instagramie i roztopił serca niejednej obserwatorki! Syn Izabeli Janachowskiej nie mógł się już doczekać robienia pisanek i chętnie towarzyszył mamie podczas zakupów potrzebnych akcesoriów do ozdabiania:

- Jedziemy z Christopherem do sklepu, co kupić?

- Brokat i klej! Dużo brokatu - mówił podekscytowany chłopczyk

- A do czego nam jest potrzebny?

- Do jajek, nam pękły i nie są do jedzenia - tłumaczył mały Chrisek nie ukrywając emocji

- To będą pisanki

Chwilę później Izabela Janachowska przyznała, że zakupy zakończyły się sukcesem i przyznała, że uwielbia spędzać czas z synkiem, rozwijając jego artystyczne umiejętności.

Jesteśmy w domku Chrisulek już nawet śpi, udało nam się kupić wszystko, czego potrzebujemy do ozdabiania jajek, więc jutro wielki dzień i wielki bałagan. Ale super uwielbiam robić takie rzeczy z Chrisem to jest dla nas prawdziwa frajda.

W maju Chrisek skończy już trzy latka. Internauci pokochali malucha niemalże od pierwszego wejrzenia. Synek Izabeli Janachowskiej już nie raz wzruszał jej obserwatorów. Kiedy niedawno gwiazda Polsatu pokazała zdjęcie z Chrisem, a internauci stwierdzili, że syn Izabeli Janachowskiej to cały tata. A według was do kogo bardziej podobny jest Chris?