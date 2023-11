Daniel Martyniuk niedawno za pośrednictwem Instagrama poinformował, że rozwodzi się ze swoją żoną. Syn gwiazdora disco polo nie przebierał w słowach. Niespodziewanie jednak nastąpił zwrot akcji - syn Zenka poinformował na Instastories, że w jego małżeństwie jest wszystko w porządku. To dosyć zaskakujące oświadczenie, biorąc pod uwagę, to co Daniel Martyniuk mówił ostatnio.

Daniel Martyniuk: rozwodu nie będzie!

Syn Martyniuka oświadczył w najnowszej relacji, że między nim a jego żoną wszystko układa się bardzo dobrze. Obwieścił to filmikiem:

Cześć siemanko, chciałbym zakomunikować ważny komunikat i powiedzieć że między mną a Eweliną jest wszystko bardzo dobrze i nie będzie żadnego rozwodu. Pozdrawiam! - wyznał Daniem Martyniuk.

Dlaczego Daniel Martyniuk chciał się rozwieść?

Jeszcze niecały tydzień temu "Super Express" opublikował wyznanie Daniela Martyniuka, który w relacji na żywo w ostrych słowach powiedział, że rozwodzi się z Eweliną:

Nie mam wakacji od żony i córki, ja biorę z nią rozwód po prostu. (...) Ta dziewczyna tylko miała parcie na szkło. Rozwód z Eweliną i to szybko. Koniec! Nienawidzę ludzi, którzy mają parcie na szkło - mówił jakiś czas temu.

Po tym nagraniu Daniela tabloidy rozpisywały się o tym, że relacje między małżonkami stara się naprawić żona Zenka Martyniuka. Być może kobiecie udało się opanować konflikt i para wstrzymała się z decyzją o rozwodzie!

Daniel Martyniuk z ojcem