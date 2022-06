Syn Roberta Janowskiego wziął drugi ślub. Gwiazdy składają życzenia. Antoni Królikowski reaguje

Robert Janowski nie będzie już prowadzącym programu „Jaka to melo­dia?”! Taka informacja pojawiła się w magazynie "Flesz" i stała się szybko newsem dnia. Dlaczego prezenter po 20 latach odchodzi z telewizji? Okazało się, że TVP po odkupieniu licencji , na której robiony był teleturniej, od właściciela amerykańskiego formatu „Name That Tune”, ma zupełnie inną wizję „Jaka to melodia”. Zmiany formuły dotyczą też Janowskiego. Co na to prezenter? Jacek Kurski skomentował odejście Roberta Janowskiego z TVP Robert został za­proszony na rozmowy do telewizji. Usły­szał, że program będzie kontynuowany w zmienionej formule. Pojawił się pomysł, żeby do repertuaru, obok rozrywkowych przebojów, wprowadzić także piosen­ki patriotyczne. Wyraźnie usłyszał też, których artystów nie powinno się zapra­szać do studia – mówi Fleszowi osoba znająca kulisy sprawy. Zmiany dotyczyły nie tylko formuły show, ale też sposobu zatrudnienia Janowskiego. Gwiazdor miałby zostać pracownikiem TVP (do tej pory związany był kontraktem z obecnym producentem, firmą Media Corporation), co wiązałoby się z obowiązkiem brania udziału w projektach firmowanych przez telewizję. Prezenter nie zgodził się na to i zdecydował o odejściu z TVP. Jak skomentował to prezes TVP Jacek Kurski? TVP zaproponowała R. Janowskiemu dalsze prowadzenie JTM w dotychczasowej formule. Czekamy na jego odpowiedź. Dementuję zatem nowe # fakenews - napisał na Twitterze Jacek Kurski. Z informacji "Flesza" wynika, że Robert Janowski jest zdecydowany zrezygnować z prowadzenia "Jaka to melodia". Żałujecie? ZOBACZ: TYLKO U NAS: Robert Janowski stracił pracę! Musi odejść z telewizji! Co się stało? Co jeszcze w nowym Fleszu? Robert Janowski po 20 latach odchodzi z TVP? Prezenter nie poprowadzi już Jaka to melodia?