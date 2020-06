Syn Mikołaja Roznerskiego, gwiazdora "M jak miłość", to już duży chłopak! Spójrzcie na ich wspólne zdjęcia

Wiedzieliście, że syn Mikołaja Roznerskiego ma już dziewięć lat? Antek to już duży chłopak! Przystojny gwiazdor "M jak miłość" zabrał go ostatnio na wspólne wyjście na zakupy i do restauracji. Na zdjęciach zrobionych przez paparazzi widać, że Mikołaj Roznerski i jego syn uwielbiają spędzać ze sobą czas. Zobaczcie sami!

Mikołaj Roznerski z synem

9-letni Antoni to owoc związku Mikołaja Roznerskiego z Martą Juras. Para rozstała się już wiele lat temu, jednak gwiazdor "M jak miłość" wciąż jest obecny w życiu swojego syna i dba o to, żeby widywać się z nim jak najczęściej.

To mądry, wrażliwy, fajny facet, który jest dla mnie motywacją do działania. Nawet przy dużym obciążeniu pracą, kiedy wieczorem gram przedstawienie, staram się go rano odwieźć do szkoły, żeby choć przez chwilę mieć okazję z nim poprzebywać i porozmawiać. Choć nie mieszkam z jego mamą, to opieką dzielimy się po równo- mówił kilka lat temu Mikołaj Roznerski.

Ostatnio Mikołaj Roznerski jego syn Antoni razem wybrali się na wspólny spacer po Warszawie, a później odwiedzili jedną z restauracji. Spójrzcie tylko na ich wspólne zdjęcia! Syn Mikołaja Roznerskiego to już duży chłopak!

Myślicie, że syn Mikołaja Roznerskiego pójdzie w ślady swoich rodziców i również zostanie aktorem?

Antoni ma już 9 lat!