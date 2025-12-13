Marcin Hakiel i Dominika Serowska mają wielki powód do dumy. Ich syn Romeo, osiągnął swój pierwszy sukces i zadebiutował podczas pokazu wózków dziecięcych. Rodzice towarzyszyli mu na wybiegu, nie kryjąc dumy i wzruszenia z jego pierwszego publicznego występu. Tancerz podzielił się tym wyjątkowym momentem w mediach społecznościowych.

Marcin Hakiel i Dominika Serowska tworzą szczęśliwą rodzinę

Po rozstaniu z Katarzyną Cichopek w 2022 roku Marcin Hakiel powoli układał swoje życie na nowo. Po kilku nieudanych próbach znalezienia szczęścia w miłości, w jego życiu pojawiła się Dominika Serowska. Ich znajomość szybko przerodziła się w głębokie uczucie, a para postanowiła wspólnie budować przyszłość.

Dziś Marcin i Dominika cieszą się szczęśliwym życiem rodzinnym, w którym najważniejsze miejsce zajmuje ich synek Romeo. Wspólnie spędzają czas na zabawie, podróżach i codziennych radościach rodzicielstwa. Romeo ma już na swoim koncie pierwsze sukcesy. Poznajcie szczegóły.

Syn Hakiela i Serowskiej zadebiutował na wybiegu

Marcin Hakiel wraz z partnerką pojawili się ostatnio na pokazie wózków dziecięcych jednej z popularnych marek, gdzie mieli okazję zaprezentować się na wybiegu. Towarzyszył im ich syn Romeo, który z zaciekawieniem obserwował publiczność, chłonąc atmosferę wydarzenia.

Tancerz podzielił się w mediach społecznościowych nagraniami z pokazu, nie kryjąc dumy z poczynań syna. Już na pierwszy rzut oka widać, że mały Romeo doskonale czuje się w świecie publicznych wystąpień. Czy pójdzie w ślady znanego taty?

