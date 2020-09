Moda na jesień 2020: Syn Małgorzaty Rozenek w ubrankach za niecałe 60 zł. Wiemy, gdzie je kupisz 

Małgorzata Rozenek nie ukrywa, że jej szafa jest pełna luksusowych marek. Powoli coraz bardziej zapełnia się rownież szafa jej najmłodszego synka. Okazuje się jednak, że w garderobie Henia znajdują się także ubrania z sieciówki. Na ostatnim zdjęciu maluch pozuje w niemowlęcym body i spodenkach z motywem z bajki "Król Lew". Cena tego zestawu to niecałe 60 zł i wiemy, gdzie możecie go kupić.

Małgorzata Rozenek podzieliła się z internautami nowymi zdjęciami Henia. Tym razem postawiła na niemowlęce ubranka z sieciówki. Wybór znanej mamy padł na Smyka. Zestaw zawierający niemowlęce body z długim rękawem to koszt 59,99 zł. Do całości dobrała również czapeczkę z motywem "Króla Lwa", która dostępna jest w tym samym sklepie i kosztuje 16,99 zł.

Małgorzata Rozenek przy okazji przyznała, że zaczyna wprowadzać małego Henia w świat bajek, opowiadając mu je do ucha:

Pozytywnych bohaterów trzeba przedstawiać swoim dzieciom od samego początku. Henio poznał właśnie Simbę - odważne lwiątko 🦁, które wydobyło z siebie najlepsze cechy, by ratować kolejne pokolenia. Kto z Was, oglądając „Króla Lwa”, nie uronił choć małej łzy wzruszenia? (...) Gdy Henio będzie większy, na pewno zadbam o wspólne oglądanie klasyki Disneya. Póki co, opowiadam mu bajki do uszka i cieszymy się wspólnymi chwilami ❤️