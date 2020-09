Moda na jesień 2020: Małorzata Rozenek w holograficznej kurtce za 590 zł. W Sinsay znajdziesz podobną za niecałe 80 zł

Miłośniczki mody już od kilku sezonów z dumą prezentują swoje stylizacje wzbogacone o holograficzne dodatki. W ostatnim czasie jest szał na kurtki z materiału, który przepięknie odbija światło słoneczne. Na jedną z nich skusiła się Małgorzata Rozenek. Na najnowszych zdjęciach, na których świeżo upieczona mama oddaje się aktywnościom fizycznym zaprezentowała szałowy look. Jesienna kurtka, którą wybrała kosztuje 590 zł i wiemy, gdzie ją dostać!

Moda na jesień 2020: Holograficzna kurtka Małgorzaty Rozenek

Małgorzata Rozenek uwielbia podążać za trendami, więc nic dziwnego, że jej garderoba jest pełna modowych perełek. Wracająca do fizycznej formy mama, nawet na sportowych zajęciach wygląda szałowo. Żona Radosława Majdana pochwaliła się nową jesienną kurtką w supermodnym holograficznym wzorze. Ten model to projekt marki Zaquad, który pochodzi z kolekcji Zaquad for Freedom i można ją kupić za 590 zł. Kurtka jest dostępna w szerokiej rozmiarówce od XS do L.

Holograficzna kurtka to idealny zakup dla miłośniczej sportowego stylu, które uwielbiają się wyróżniać. Taki element garderoby też sprawdza się w typowo miejskich stylówkach. Holograficzne kurtki można dostać również w sieciówkach. Sinsay proponuje model za jedyne 79,99 zł, z kolei w Mohito możemy produkt w tym stylu za 179,99 zł.

Małgorzata Rozenek w holograficznej kurtce marki Zaquad.

Model, który ma na sobie Małgorzata Rozenek pochodzi z kolekcji "Zaquad for freedom" i kosztuje 590 zł.

Holograficzne kurtki są spotykane także w sieciówkach. Za model z Sinsay'a trzeba zapłacić jedyne 79,99 zł.

Holograficzna kurtka z Mohito to zakup w cenie 179,99 zł.