W programie "Uwaga! TVN" wyemitowano prywatną rozmowę syna i żony Krzysztofa Krawczyka! Okazuje się, że Krzysztof Igor Krawczyk nagrał słowa Ewy Krawczyk, która odwiedziła go w jego mieszkaniu tuż przed rozprawą spadkową. Co wdowa po zmarłym artyście zaproponowała Krzysztofowi Igorowi Krawczykowi?

Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia, a pogrzeb artysty odbył się 10 kwietnia. Niestety, już kilka dni po wzruszającej ceremonii w mediach rozpętała się prawdziwa burza. Marian Lichtman miał żal, że syn Krzysztofa Krawczyka nie mógł we właściwy sposób pożegnać swojego ojca. Co ciekawe, słowa muzyka potwierdził później sam Krzysztof Igo Krawczyk. Mężczyzna w programie "Uwaga! TVN" wspominał pogrzeb Krzysztofa Krawczyka.

Z programu "Uwaga! TVN" widzowie dowiedzieli się również, że syn Krzysztofa Krawczyka nie ma z czego żyć. Krzysztof Junior oskarżał również Ewę Krawczyk o utrudnianie mu kontaktów z ojcem przed jego śmiercią.

Teraz w programie "Uwaga! TVN" pojawiła się trzecia część reportażu dotycząca syna Krzysztofa Krawczyka. W programie wyemitowano rozmowę z Ewą Krawczyk, którą nagrał Krzysztof Junior.

Krzysiu, ja nie wiem, jak ty chcesz to zrobić, ale proszę cię, weź, zobacz to wszystko. Dogadajmy się. Przecież wszystko mamy w dokumentach. Ja wiem, co ja mam zrobić. Bo tatuś… Nic więcej nie zrobię, to, co obiecałam ojcu. Obiecałam dużo. Moje serce jest dla ciebie. Ja chcę ci bardzo pomóc, bardzo- słyszymy na nagraniu. Tylko nie mogę nic zrobić, dopóki ty masz prawniczkę, która strasznie uwiązała ci ręce. Wiesz, ona nie dba o twoje interesy, tylko jak tutaj na nazwisku zarobić kasę. Tacy są - hieny, niestety, prawnicy. To są prze…y- dodała.